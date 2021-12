Parlen els experts: anul·lar els dinars de Nadal, aplicar restriccions i fer la mascareta obligatòria

Em preocupa la dissociació entre el que veiem i vivim al món sanitari assistencial i el que passa al carrer....

La responsabilitat del control pandèmic no pot carregar només a esquenes del sistema sanitari. — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) December 18, 2021

Se'm trenca el cor de demanar-vos q el més assenyat és #cancelar els àpats de #Nadal💔

➔La previsió és que hi haurà un gran pic d'Òmicron el gener de 2021;

➔La gravetat d'[O] en comparació a Delta és inferior,

➔però infectarà a un grup molt gran de persones, incloent vacunats — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 18, 2021

Restriccions com més aviat millor

La importància de la tercera dosi

L'avanç de lade la pandèmia, la varianti la sevaa Catalunya i el fet d'estar a lesposen en alerta els experts., i també, demanena la ciutadania iper frenar el virus.El president del Col·legi de Metges de Barcelona,, ha demanatper facilitar els aïllaments familiars i que hi hagi menys pressió sobre els CAP. En un fil de piulades a Twitter, hai que actuï en conseqüències atenent les seves competències".En concret, ha apostat peren centres comercials i comerços, insistir a, ir i quan no es consumeixi. En nom del col·legi ha reclamat també major implicació als ajuntaments i facilitar l'obtenció de certificats Covid i la seva deguda aplicació.L'epidemiòleg i membre del consell assessor de la Covid-19ha recomanati limitar-los a pares i convivents. També en un fil a Twitter, Mitjà ha considerat que és el "més assenyat". Ha augurat que hi haurà unaldel 2021, tot subratllant que tot i que la gravetat en comparació a la variant delta és inferior, infectarà un grup molt més gran de persones, incloent persones vacunades.Al seu parer, lesper a tots els majors de 60 anys. "Ho sento molt pels restauradors i per tothom, però hem de fer aquest esforç junts", ha afegit. Mitjà ha reconegut que les dades científiques són "lentes i difícils de pair". "", ha conclòs.La investigadora de la UPCha apostat per aplicarcom més aviat millor. "Si actues abans les mesures no cal que siguin tan fortes", ha indicat en declaracions a RAC1, on també ha recomanat reduir el nombre de persones dels àpats de Nadal.Prats ha apuntat que encara cal esperar a conèixer la severitat dels casos infectats per la variant òmicron i l'impacte que tindrà en els hospitals, però ha avisat que si es redueix la gravetat a la meitat però hi ha el doble de casos és el mateix. Una de les mesures a prendre, ha opinat, és l', però ha avisat que la substitució de delta per òmicron és tan ràpida que "s'ha d'ajudar d'alguna altra manera"."A l'espera de si es fa alguna recomanació o no, a nivell personal jo crec que si aquestes trobades nadalenques es fan amb la família més propera millor", ha dit Prats, que ha constatat que amb òmicron, la probabilitat de tenir un positiu en un àpat familiar és més alta.Davant les dades creixents de contagis dels últims dies i el ritme de la variant òmicron, l'epidemiòleg"tan ràpid com sigui possible" a mesura que s'obrin les diferents franges d'edat."Tenim clarament un descens de la protecció davant els contagis, perquè les vacunes actuals van ser fetes a partir del virus original i, davant de la delta i també amb l'òmicron, la capacitat de tallar el contagi no és tan bona com ens agradaria", ha explicat l'epidemiòleg. El doctor Trilla també ha comentat que​​

