Vidreres decideix en referèndum mantenir els correbous

Els veïns de) han votat a favor de mantenir elsde lai el municipi seguirà sent l'única localitat de les comarques gironines en tenir-ne. La consulta ciutadana que s'ha celebrat aquest dissabte i ha tingut unadel 24,13% ha conclòs amb una majoria dels participants partidaris de continuar amb els correbous.Segons ha informatdel municipi, que ja havia anunciat que la decisió dels veïns seria vinculant, els resultats han quedat ambsufragis(53,5%) per(45,8%), amb victòria de l'opció taurina. D'un cens de 6.983 persones, n'han participat en la consultaL'alcalde de Vidreres,, ha assegurat que la jornada "tenia l'objectiu d'escoltar la veu del poble i fer la seva voluntat" i n'ha destacat que hi ha hagut "contacte permanent amb totes les, tant amb l'Associació de defensa ambiental i animal de Vidreres com amb la comissió organitzadora dels correbous".En un comunicat, el consistori gironí ha afirmat que s'han seguit "" i que s'han complert "tots els procediments marcats per la Generalitat per evitar la propagació de la".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor