D'«apartheid» a nens que «no poden anar al lavabo»: les barbaritats de Casado contra el català

Pablo Casado diu que a Catalunya "hi ha professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo a nens perquè parlen castellà"https://t.co/iJsv9Wm60p pic.twitter.com/qdolQT4J0c — NacióPolítica (@naciopolitica) December 17, 2021

🔴 Tensió al Congrés per l'aplicació del 25% en espanyol a l'escola de Canet de Mar



Casado, molt dur contra Sánchez, eleva el to: «Que cony ha de passar a Espanya perquè vostè assumeixi alguna responsabilitat?»https://t.co/Bi0f5ZRWoc pic.twitter.com/hVX4JmbhTJ — NacióDigital (@naciodigital) December 15, 2021

Casado: "¿Por qué a un médico se le obliga a hablar catalán y por qué, sin embargo, un catalán puede ejercer la Medicina perfectamente en León?" pic.twitter.com/2t5CEfbj9h — El HuffPost (@ElHuffPost) November 27, 2021

hi torna contra el. El líder delha insistit aquest divendres en "l'assenyalament d'un nen de cinc anys" ai ha deixat un altre titular dels que ja acostuma a fer diàriament des que va explotar el cas: "Ahi ha professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo als nens que parlen castellà"."Es pot tolerar que a unse li demani apedregar i aïllar a un altre? Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions de no deixar anar alels nens que parlen en? Es pot tolerar que hi hagi nens que per parlar en castellà al pati se'ls posina la motxilla? Es pot tolerar que als fills de lai lase'ls assenyali i se'ls digui que no es poden integrar?", ha expressat Casado en aquesta bateria de preguntes retòriques.No és la primera sortida de to del cap de l'oposició espanyola en matèria de llengua. El dissabte passat va parlar "d'apartheid lingüístic" a Catalunya i va demanar a Pedro Sánchez "aplicar amb fermesa" la Constitució. "Espanya està patint un cas terrible dea un nen de cinc anys. No puc entendre com elestà assenyalant i perseguint a un nen perquè la seva família vol que se li ensenyi en espanyol", va afirmar Casado.I és que Casado ja va oferir la seva col·laboració a Pedro Sánchez per aplicar l'article 155 de laa Catalunya i així obligar la Generalitat a fer complir la sentència del Tribunal Suprem sobre el 25% de les classes en castellà a les escoles. El líder del PP va proposar al president socialista fer servir els senadors populars per a poder aplicar, per segon cop, l'article constitucional, que requereix la iniciativa deli la ratificació de la cambra alta.El cas Canet també va ser el tema del plenari del Congrés dels Diputats aquesta setmana, amb Casado de nou com a protagonista. «Que cony ha de passar a Espanya perquè vostè assumeixi alguna responsabilitat?», es va preguntar llavors el líder del PP, a la vegada que amenaçava el president espanyol amb una denúncia per desobediència si no obligava a aplicar la sentència dela les aules catalanes.Però no només contra l'escola, sinó també contra els metges . El president popular va tornar a fer-se una de les seves preguntes a l'aire durant una trobada presidents provincials i insulars del partit a: "Per què s'obliga un metge a parlar català i per què un català pot exercir laperfectament a Lleó?". Ell mateix es va respondre: "Perquè ho està permetent Pedro Sánchez".El cas de l'escola de Canet ha estat una excusa perfecta perquè elatiï el conflicte lingüístic. Casado considera que la llengua pot ser una bona trinxera en un moment en què ha de reforçar la seva posició davant unque no recula a les enquestes i enfront unque sempre ha fet del combat contra lael seu tema predilecte. Precisament des que el debat entorn la llengua s'ha intensificat, les declaracions de Casado han adoptat també un to més virulent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor