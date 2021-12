La nova web que et mostra quantes pel·lícules i sèries hi ha en català a les plataformes

La presència delva ser el principal focus de la negociació de la nova legislació de l'audiovisual que ha tancat el govern espanyol en les últimes setmanes. Davant d'una situació on les pel·lícules i les sèries en català brillen per la seva absència a la majoria de serveis com, un nou projecte ha decidit recopilar tot el contingut en llengua catalana al catàleg i facilitar l'usuari a què pugui accedir. Desdelsofa.cat és la nova proposta per part d'un equip de creadors catalans, que pretén f

