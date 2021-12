JoCanto: una nit musical màgica al CosmoCaixa

Tradició musical participativa

Laha fet realitat el, un projecte participatiu que ha unit més deen undut a terme durant tres caps de setmana. Aquesta iniciativa, que va néixer en plena pandèmia en una aposta per la trobada digital, evoluciona i esamb l’objectiu de brindar l’oportunitat a cantants aficionats de participar en un projecte audiovisual professional al costat de reconegudes veus del panorama coral.La peça, compartida a través de YouTube, al web de la Fundació ”la Caixa” i com a felicitació nadalenca, explica la. Un d’ells prem un botó vermell i alguns elements històrics exposats al museu, com una astronauta i un home de Neandertal, cobren vida davant la sorpresa de la resta d’espectadors, que uneixen les seves veus per entonar la tradicional cançó deJoy to the World. A partir d’aquest moment, es desenvolupa una acció que connecta passat, present i futur en una història sobre l’evolució humana.Els participants, de totes les edats, canten i fan percussió corporal amb uns moviments rítmics sincronitzats. L’acció té lloc en espais emblemàtics de les instal·lacions de CosmoCaixa, com la Sala Univers, i culmina a l’exterior, a la plaça de la Ciència. En aquesta escena final, vista des d’un pla zenital, tots els presents dirigeixen al cel la llum dels seus telèfons mòbils per representar unaque forma una gran constel·lació que il·lumina el cel.Un centenar de persones, unides per la passió per la música, han compartit moments únics a CosmoCaixa, tal com es pot veure a la part final del vídeo, que entrellaça imatges del com-s’ha-fet (making of) amb divertides preses falses. Durant tres caps de setmana de novembre, els cantants aficionats han entrat en contacte amb tot un equip de professionals del món de la música i de l’audiovisual per dur a terme el rodatge d’aquest projecte.Tot això, sota la direcció artística d’, la producció musical d’Oriol Padrós, la preparació musical de Josep Vila Casañas i la direcció de fotografia i l’edició de Marc Campà. Jordi Cornudella s’ha posat al capdavant de l’arranjament vocal; Anna Llopart, de la dramatúrgia, i Santi Serratosa, de la percussió corporal i els moviments. També s’han unit a la iniciativa la solista Anna Tobella, l’actor Francesco Chiarenza i el cor de suport Barcelona Ars Nova.Amb una llarga tradició de més de, la Fundació ”la Caixa” n’ha adaptat el contingut al nou ecosistema derivat de la Covid-19 per fomentar la unió amb l’altre, en aquest cas, de forma digital.Després de l’èxit de, que han acumulat més dea YouTube, la Fundació ”la Caixa” consolida l’activitat musical participativa amb aquesta nova proposta que uneix l’avanç tecnològic amb la trobada presencial després del període caracteritzat pel distanciament social.Amb aquesta, la Fundació ”la Caixa” vol subratllar el seu compromís amb la divulgació de la cultura i el benestar de les persones, i ho fa, en un segon any marcat per la pandèmia, portant la música al màxim nombre de persones durant la celebració de les festes.