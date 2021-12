L'efecte òmicron: més de 6.000 contagis i més pressió hospitalària pre Nadal

A una setmana de les festes de Nadal, la pandèmia segueix empitjorant a casa nostra. El risc de rebrot ja supera els 900 punts, els contagis segueixen disparats, amb més de 6.000 en les últimes 24 hores, i la pressió hospitalària augmenta a poc a poc.





CONTAGIS 1.107.267 (+6.014) INGRESSATS 1.139 (+11) UCI 287 (+6) DEFUNCIONS 24.286 (+11) Rt 1,59 (+0,12) REBROT EPG 902

(+136) VACUNACIÓ DOSI 1 6.145.297 (+21.358) DOSI 2 5.366.757 (+21.028) Actualització: 17/12/2021

La variantestà instal·lada a casa nostra, fins al punt que Salut ha confirmat aquest divendres queque ha analitzat en les últimes 24 hores són d'aquesta variant. Per quart dia consecutiu hi ha més de 6.000 contagis notificats, concretament 6.014. L'Rt també continua augmentant: per cada 100 casos de Covid es contagien 159 persones més.Latambé augmenta, tot i que ho fa lentament. En les últimes 24 hores han, que situen el total en 1.139, dades lluny dels registres de la cinquena onada gràcies a l'efecte vacuna. Els crítics també augmenten, ho fan ambque situen el total en 287. S'han notificatper coronavirus que eleven el total a 24.286 persones.

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.145.297 (+21.358) 86,9 (+0,2) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.016.023 (+9.904) 84,9% (+0,01) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 68.011 (-14.230) Actualització: 17/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.423.800 (+116) REBUIG A LA VACUNA 106.860 (+6) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.354.812 Dosis Moderna/Lonza: 1.932.955 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.423 Dosis Janssen: 348.362 Actualització: 12/12/2021

Laes reactiva: 21.358 persones han rebut la primera dosi i 21.028 han rebut la segona. El 75,7% dels catalans estan vacunats en pauta completa aquest divendres, en què ja fa dos dies que els menors d'entre 5 i 11 anys poden rebre la seva vacuna contra la Covid. A més, aquesta setmana la comissió de Salut Pública ha aprovat la tercera dosi per als majors de 40 anys.​​

