L'espanyolisme ja té la via per generalitzar el 25% de castellà a l'escola

Societat Civil arribarà "fins al final" per aconseguir el 25%

Entitats espanyolistes agrupades en la plataforma "llancen una campanya per reclamar que s'executi la sentència delque estableix que el 25% de les classes s'ha de fer en castellà i que fa pocs dies va ser ratificada pel(TS). En el marc de la campanya, la plataforma facilitarà formularis a les famílies o alumnes majors d'edat perquè demanin que la Generalitat apliqui el 25%, amb la idea d'articular les peticions en un demanda d'execució de la sentència al TSJC. Tal com va explicar NacióDigital, aquesta és una opció per aconseguir implementar la sentència dels jutges. Una via és que el govern espanyol n'ordeni l'execució, però una altra, que hauria de ser acceptada pel TSJC, és que particulars -famílies o associacions, per exemple- que se sentin afectades per la resolució, en demanin l'execució. La sentència es troba ara, precisament, en fase d'execució. La Generalitat té dos mesos per fer-ho, i després ja se'n podrà demanar l'execució "forçosa".La plataforma, amb entitats com l, també demana trobar-se amb partits polítics, sindicats i el Govern, que diu que mantindrà el model d'immersió lingüística. Les entitats tenen previst organitzar carpes informatives, actes i campanyes a les xarxes socials per demanar que s'apliqui la sentència del 25% de castellà a les aules, segons han explicat alguns dels seus representants aquest dijous en una roda de premsa per presentar la campanya "Escola de tothom / Escuela de todos".L'acció principal d'aquesta campanya consisteix en uns formularis que facilitaran per canalitzar, a través de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), les peticions perquè s'apliqui la sentència i acabar presentant una demanda d'execució. El president d'Impulso Ciudadano (IC), José Domingo, ha assenyalat que el que pretenen és que les famílies no hagin d'actuar soles en un "rosari" de peticions.Les entitats també volen contactar amb les institucions i per això demanen constituir una taula de treball amb partits polítics i reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per "acordar un model de convivència lingüística per a l'escola catalana", en paraules del president de(SCC), Fernando Sánchez Costa.El president de SCC ha advertit que arribaran "fins al final" per aconseguir que s'executi la sentència i que per això recorreran al Congrés dels Diputats o a les institucions europees si cal. "Guanyarem la batalla. Ens agradaria fer-ho per les bones, amb la mà estesa, però tenim molts bons advocats i activistes", ha amenaçat la Generalitat."El més important és que s'acabin els 'canet de mar'", ha afirmat Ana Losada, presidenta de l'AEB, en referència a l'escola de Canet de Mar que en una aula ha d'impartir el 25% de les classes en castellà per les mesures cautelars aplicades pel TSJC després de la demanda d'una família, en un cas que ha generat una forta polèmica política. "Volem deixar de ser pares herois i ser només pares. Volem una escola de tots els catalans, catalanoparlants i castellanoparlants, i que respecti els drets lingüístics de tots i això és possible si es compleix la sentència", ha afegit.En un manifest, les entitats sostenen que la immersió lingüística "no funciona" i que tots els alumnes surten "perjudicats per aquesta imposició" d'un model "monolingüístic". Formen part de la campanya, a més de l'AEB, IC i SCC, Asociación por la Tolerancia, Aixeca't-Levántate, Ampes Paral·leles, AMES, CLAC, Catalunya por España, Professors pel bilingüisme, Plataforma silenciosa, S'ha acabat! i Els Segadors del Maresme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor