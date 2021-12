El sobiranisme civil i polític es mobilitza per protegir el model d'escola catalana

En directe | Els crits d'independència es combinen amb proclames a favor de l'escola en català a la manifestació en defensa de la immersió



El PSC se'n desmarca

La Generalitat reprèn l'ofensiva

L'espanyolisme ja té estratègia per fer efectiu el 25%

El sobiranisme civil i polític ha sortit al carrer aquest dissabte per defensar el model d'escola catalana després dels embats judicials per imposar el castellà a les aules i que, a la pràctica, posen en risc la immersió lingüística . La plataforma unitària, impulsada per, ha convocat una gran manifestació a l'per exigir una resposta unitària i consensuada a laper defensar lai frenar el que consideren unaen un dels principals consensos, que és el del català com aa l'escola. La concentració, encapçalada per representants del sector educatiu, entitats de la societat civil i sindicats, entre els quals CCOO i UGT, ha començat a les onze del matí a la plaça Tetuan i ha arribat fins al passeig de Lluís Companys, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).A la marxa hi ha participat el sobiranisme i una àmplia representació d'entitats de la societat civil. Els minuts previs a l'inici de la manifestació han estat l'evidència que la defensa del model d'escola és una demanda transversal. Entre les organitzacions participants, els dos sindicats majoritaris,, que han fet crides a defensar el model d'èxit que és la immersió. "El model no ha anat en detriment del castellà, confrontem totalment els posicionaments de la dreta, que busca conflicte on no n'hi ha", ha dit, líder de CCOO, que ha demanat que les institucions "promoguin l'ús del català en tots els àmbits de la vida"., d'UGT, ha reivindicat el model d'escola catalana i situar el debat en l'àmbit de l'educació i no en l'àmbit polític de la confrontació. Tots dos sindicats han estat a la capçalera de la marxa.En clau política, ple d'assistència dels partits de tradició catalanista, a excepció del. El president de la Generalitat,, ha denunciat l'ofensiva del "nacionalisme espanyol" contra el model d'escola catalana per "esgarrapar quatre vots fora de Catalunya" i ha demanat respondre a l'ofensiva judicial "des del màxim consens". El president s'ha compromès a defensar la immersió, que té un consens "pedagògic i polític". La presidenta del Parlament,, ha demanat "respecte" per la llengua i ha assegurat que l'embat contra la immersió no és "perquè hi hagi més castellà a l'escola" sinó "perquè hi hagi menys català".Des d'ha defensat el consens que suposa el model d'escola, mentre, de, ha garantit que l'espanyolisme no se'n sortirà en l'intent de "destruir" el model d'immersió. "Casado haurà de retirar les seves amenaces", ha dit el secretari general del partit. Laha aprofitat per llançar una advertència al Govern.han avisat que "no valen mitges tintes" i que s'haurà de defensar la llengua "a totes les escoles del país". A la manifestació també hi han participat els. La seva líder,, han carregat contra "les mentides de Pablo Casado" i han fet una crida a mostrar una Catalunya "unida en els seus consensos".La manifestació ha arrencat cap a les 11.30h des de la plaça de Tetuan i ha baixat fins a l'Arc de Triomf. Els manifestants han fet càntics com "Ara i sempre, l'escola en català", lema de la manifestació, i també s'han escoltat crits d'independència. Un cop al passeig de Lluís Companys, just davant de la seu del TSJC, s'han fet algunes actuacions musicals i s'ha llegit un manifest de les entitats i organitzacions convocants.A l'Arc de Triomf les organitzacions han redoblat la pressió al Govern. Òmnium ha seguit el fil que ja va mostrar dimarts a la gala dels premis de la, on va exigir als partits deixar de fer "política de curta volada" i tancar files al voltant de la immersió i el model d'escola. Jordi Cuixart va fer una crida a mobilitzar-se a tot el "catalanisme", per reeditar el consens de país que va fer possible la immersió als anys 70 i 80. Un consens que, a dia d'avui, està lesionat. El PSC, peça clau aquest sentit, no ha participat de la manifestació perquè no volem que se'ls "utilitzi" en una acció que, consideren, es decanta massa cap a l'independentisme. Els socialistes han fet evident la seva posició aquesta setmana al Parlament, on van votar contra la immersió i a favor d'imposar el 25%.Si una part del missatge s'ha dirigit a la classe política, l'altra ha estat una crítica a les ingerències judicials a l'escola. "Els tribunals no són cosa de nens i l'escola no és cosa de jutges", deia Òmnium aquesta setmana. La, avalada pel Suprem i que busca modificar per la via d'un tribunal ordinari un model d'escola basat en unes lleis plenament constitucionals, sumat al cas de l'escola deon, de manera cautelar, ja s'aplica el 25% de castellà en una aula de P5 a petició d'una família, han provocat una onada d'indignació que es plasmarà aquest dissabte al centre de Barcelona. El centre de Canet no és l'únic on ja s'aplica el 25%. Segons dades del Govern, a dia d'avui hi ha 35 aules on s'ha de fer més castellà per ordre judicial.El Govern sabia que el pronunciament delarribaria més d'hora que tard, i que difícilment seria positiu per als seus interessos. L'alt tribunal espanyol va confirmar que desestimava el recurs de cassació de la Generalitat contra la sentència del TSJC i, per tant, va avalar-la, però fins aquesta setmana el Govern i elhan mantingut un perfil baix i han estat hermètics en aquest sentit. Dijous van reprendre l'ofensiva amb unaper la llengua al una bateria de propostes i accions per frenar l'embat judicial i preservar la immersió. Les inspeccions a les escoles s'intensificaran per garantir que es compleix la immersió i es prepara un nou cos normatiu per blindar el model d'escola.Eli elvan detallar algunes de les mesures, consensuades amb la societat civil i les entitats. En els casos com el de Canet, hi haurà dos docents a l'aula per reforçar el projecte lingüístic. Des del 2005, hi ha hagut 82 denúncies similars, i des del 2015 n'hi ha 46 de les quals 35 estan en aplicació. Són, per tant,, de manera que caldria afegir. "Volem reafirmar el compromís amb la defensa del model d'escola catalana, amb la immersió lingüística, perquè garanteix l'aprenentatge del català i del castellà. És un sistema d'èxit que no discrimina, que és de referència, i que reforça com a societat. Per això, prenem decisions per blindar la immersió i assegurar el seu funcionament", va dir Aragonès.Mentrestant, l'espanyolisme confia haver trobat l'estratègia per fer efectiva la sentència del TSJC que obliga al 25% d'ensenyament en castellà a tots els centres de Catalunya. La Generalitat té dos mesos per executar la resolució i si no se'n podrà demanar l'execució forçosa. Això ho pot fer el govern espanyol, cosa que es podria intentar evitar a través de la negociació política entre el ministeri i la conselleria d'Educació. Fins ara, la Moncloa ha dit que les sentències s'han de complir però no ha fet gestos concrets i ha demanat diverses vegades no tensar la situació en relació a la llengua.També podria demanar l'execució de la sentència, si ho accepta el jutge, algun particular que es consideri afectat per la resolució, com ara una família o una associació. En aquest segon supòsit, que fonts jurídiques consultades per NacióDigital alerten que seria el més complex , entitats espanyolistes compromouran formularis per demanar a la Generalitat que apliqui el 25% amb la idea d'articular una demanda d'execució al TSJC. Si el tribunal ho accepta, ordenarà a la Generalitat que faci efectiu aquest percentatge de castellà a l'aula.

