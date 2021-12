Independentistes, PSC i comuns avalen que Juvillà continua sent diputat

El Parlament ha viscut aquest dijous unal voltant de la figura del diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa,. La votació s'ha produït en comissió i la setmana que ve s'estendrà al ple, però el suport que ha aplegat el dirigent és el pròleg perquè la cambra ratifiqui que pot continuar mantenint el seu escó almenys fins que la sentència d'inhabilitació per desobediència sigui ferma. Així ho han argumentat tant els grups independentistes -ERC, Junts i la CUP- com el PSC i els comuns en base al reglament pel qual es regeix el Parlament."No concorre cap causa d'incompatibilitat sobre el diputat Pau Juvillà i Ballester ni cap altra circumstància que afecti la seva condició diputat del Parlament de Catalunya", recull el dictamen que s'elevarà al ple de la cambra. Els dirigents que hi han donat suport han recordat que l'afectat encara pot recórrer a instàncies judicials superiors, és a dir, el Tribunal Suprem.Per contra, Vox, PP i Ciutadans han quedat en minoria argumentant que la inhabilitació s'ha d'executar ja perquè la seva lectura és que la LOREG està per sobre del reglament del Parlament i fixa que la incompatibilitat no ha d'esperar sentència ferma quan es tracta de sentències per delictes contra l'administració. De fet, aquests grups ja han demanat a la Junta Electoral Central que, com en el cas de l'expresident Quim Torra, intervingui per tal d'apartar de forma immediata el dirigent.

