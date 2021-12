Illa tria Èlia Tortolero, dirigent del PSC al Bages, com nova portaveu del partit

, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament dei exsenadora, es convertirà en la nova portaveu del PSC després del congrés que els socialistes celebren aquest cap de setmana i que entronitzaràcom a primer secretari. La tria de Tortolero l'ha fet pública Illa a través de Twitter , on també ha anunciat queserà encarregat d'Economia i Hisenda i, d'Energia i Transició Digital.Tortolero, nascuda el, va ser candidata del PSC a Sant Joan de Vilatorrada, i va obtenir plaça al Senat com a número dos per la demarcació de Barcelona a les eleccions espanyoles de l'abril del 2019. En la convocatòria posterior, al novembre, motivada per la manca d'acord per la investidura de, va perdre l'escó. És professora i té un màster en educació inclusiva. També ocupa la viceprimera secretaria del PSC ali alLa tria de la nova portaveu i dels responsables d'Economia i Hisenda i d'Energia se sumen als nomenaments anunciats ahir segons els quals, ministre de Cultura i fins ara primer secretari, es convertirà en president del PSC . Aquest càrrec l'ocupa, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, que passarà a ser vicepresidenta.

