L'independentisme anuncia un acord per impedir que Juvillà perdi l'escó mentre no hi hagi sentència ferma

Las'ha compromès aquest dijous a "treballar per donar una resposta col·lectiva i unitària" per defensar "tots els represaliats en la defensa pels drets col·lectius" i "reforçar la lluita independentista". El diputat de lai secretari quart de la mesa,, acompanyat de la presidenta de la cambar, Laura Borràs, i la resta de membres independentistes de la mesa, ha anunciat un acord d'ERC, Junts i la CUP per "impedir la pèrdua de la condició de diputat" de Juvillà mentre no hi hagi sentència ferma. "Treballarem en els nous escenaris per mantenir la sobirania del Parlament des d'una resposta antirepresiva col·lectiva i conjunta, i per tornar la repressió de l'Estat com un bumerang", ha dit.Juvillà ha estat l'encarregat de llegir l'acord de la majoria independentista de la mesa i ha presentat un dictamen que es votarà avui a la comissió del diputat, i que tindrà el suport dels comuns i també del PSC. Els socialistes no han participat, però, de la roda de premsa. El dictamen es votarà en ple la setmana que ve. "El dictamen defensa la sobirania del Parlament", ha destacat Juvillà. De cara a escenaris futurs, com ara una ordre de laper a la retirada de l'escó, el diputat de la CUP ha ratificat el compromís de "defensar l'acta de diputat" fins que hi hagi sentència ferma. "Defensarem la sobirania del Parlament i la separació de poders", ha insistit Juvillà.El secretari de la mesa ha assegurat que no serà l'últim diputat represaliat per l'Estat i, acompanyat de la resta de membre independentistes de la mesa, ha denunciat "l'abús de poder" que suposa que es pugui inhabilitar un diputat per penjar llaços grocs, pancartes o per permetre el debat parlamentari. "Aquestes condemnes no responen a cap raó júridica, són unai l'aplicació del dret penal de l'enemic", ha dit Juvillà. El diputat ha assegurat que la mesa "no permetrà la ingerència" dels tribunals i ha denunciat que hi ha quasi 4.000 persones represaliades per defensar el dret d'autodeterminació i ha denunciat el que considera un "".

