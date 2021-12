Aragonès i els comuns segellen l'acord per aprovar els pressupostos

Una comissió de seguiment que es reunirà trimestralment

"Catalunya tindrà pressupostos", ha insistit la líder dels comuns al Parlament,, en les darreres setmanes. Les seves paraules prenen forma amb laque s'ha fet alamb el presidenti en la qual no hi ha participat el conseller d'Economia, Jaume Giró. Catalunya tindrà pressupostos, que han de ser aprovats pel ple del Parlament la setmana que ve, i els tindrà gràcies a un acord que inicialment el Govern volia amb la CUP i que ha acabat sent, com amb els comptes del 2020, amb, convertit ara en elde la coalició d'ERC i Junts.El pacte garanteix que Catalunya tingui uns pressupostos per afrontar els estralls de la pandèmia, una de les. Fonts d'Economia consideren que no era imprescindible formar part de la fotografia amb els comuns perquè el president "ja representa tot el Govern". Tanmateix, l'entesa. Els dehan fet mans i mànigues per criticar que el president no ha estat capaç de retenir la CUP tot i haver-hi teixit un acord per a la investidura però, al mateix temps, la conselleria d'Economia, comandada per Junts,, juntament amb Presidència, perquè l'aprovació dels comptes sigui una realitat.El suport d'ERC alsva ser el desllorigador clau perquè els d'Albiach hagin arribat fins al final per apuntalar els comptes. Més enllà, però, d'aquesta contrapartida entre administracions, en els darrers dies s'han incorporat novetats més enllà de les ja anunciades en matèria impositiva, de salut o d'habitatge. Entre els compromisos hi ha l'aprovació, abans d'acabar l'any, de la memòria preliminar de, que se sumarà al d'emissions portuàries. Es tracta dels impostos pendents de la llei del canvi climàtic del 2017 i que el Govern ja va oferir a la CUP durant la negociació finalment frustrada amb els anticapitalistes.També s'incorpora unade l’habitatge habitual. En matèria de salut, s'incorporenno relacionada amb la covid que havia quedat aturada o endarrerida i un increment de 40,5 milions per al dentista públic. En la carpeta d'habitatge, més enllà del compromís d'arribar a destinar-hi 1.000 milions, es fixa el compromís de. En matèria social, també s'ha acordat que elsno perdin l'ajut que reben en cas de tenir un contracte laboral sinó que, en previsió que aquests acostumen a ser temporals, se li suspengui mentre estiguin treballant i el puguin recuperar després.Com ja s'havia anunciat, l'acord incorporta(FP), passos per a la, i 1.000 milions en polítiques d'habitatge. El Govern i els comuns també han acordat més ajuts a la indústria, recursos per al tramvia a Tarragona i un impost per gravar els aliments ultraprocessats, així comEl pacte entre el Govern i els comuns preveu la inclusió en la llei de mesures fiscals i financeres un "full de ruta" per recuperar la gestió pública del 061, el telèfon d'atenció ciutadana en matèria de salut. Aquesta també era una mesura pactada per seduir la CUP, que finalment ha desistit donar suport als comptes. En la mateixa llei de mesures fiscals i financeres -que acompanya el projecte de pressupostos- hi figura un altre compromisos per a una, el telèfon d'emergències. En matèria d'igualtat, es crearà un mecanisme per legalitzar i dignificar el treball de cures i de neteja de la llar.En el capítol d'accions per donar suport a la, els comuns han aconseguit concretar un increment de 20 milions en la dotació prevista inicialment pel Pacte Nacional per a la Indústria, que ara a. Aquestes partides se sumaran als, que serà reforçada amb un fons per a la creació de noves places en cicles educatius. També s'eliminaran les "taxes requerides per expedició, tant d’originals com de duplicats, dels certificats de professionalitat i de les acreditacions parcials acumulables".En la línia de les polítiques de consum desplegades per Unides Podem al govern espanyol -a càrrec d'Alberto Garzón-, l'acord de pressupostos del Govern inclou undurant el proper exercici. Això es produirà "una vegada s’hagi analitzat les experiències internacionals i el seu èxit tant des del punt de vista fiscal com d’efectivitat sobre la salut". El Govern posa en valor en el pacte el pas que ja es va fer en l’impost sobre begudes ensucrades envasades.En matèria d'infraestructures, els comptes reserven una partida pressupostària de cinc milions per a l'inici de les obres per posar en servei el. El projecte està previst que es pugui activar a finals del 2025. També s'aplicaran millores a la N-II i s'executaran passos per assumir la gestió de Rodalies de Lleida, en la línia del que ja havia anunciat aquesta tardor el Govern. En el capítol de l'energia, l'executiu i els comuns s'han compromès en la "promoció per a la creació i desplegament de comunitats energètiques arreu del territori".El document fet públic aquest dijous, de 17 pàgines, s'estructura en dotze punts. El Govern i els comuns assenyalen els efectes "sense precedents" que ha provocat la crisi sanitària, que ha posat fi a sis anys de creixement sostingut. L'acord certifica també que els pressupostos han de ser "una eina útil per a la recuperació social i econòmica del país" i que suposi "un canvi de rumb".El document inclou la creació d'unade l'acord integrada perper "avaluar l'execució dels acords assolits i resoldre els dubtes i conflictes que puguin sorgir en el seu desenvolupament". Aquesta comissió es reunirà, com a mínim,durant el període d'execució pressupostària, i també s'activarà al final de l'exercici, per fer una avaluació de l'estat d'execució.

Acord Govern i En Comú Podem pels pressupostos by edicio naciodigital on Scribd

