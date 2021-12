El comitè assessor del Govern demana més restriccions per Nadal per frenar contagis

Altres notícies que et poden interessar

La presidenta del Comitè Assessor del Govern,, assegura que les restriccions actuals no són suficients per frenar l'augment de contagis de coronavirus -especialment de la variant òmicron- i augura noves mesures per als pròxims dies. En declaracions ade TV3, Campins ha afirmat quei que la perspectiva del nivell de transmissió de la nova variant òmicron "posa en risc" diverses situacions en el futur. "Òmicron s'estén molt ràpidament, més que delta. En 2-3 dies es duplica el número casos diagnosticats", ha explicat.Ela l'executiu de Pere Aragonès., un dels membres del comitè, ha avançat diverses de les restriccions que recomanaran a la Generalitat perquè s'apliquin en els pròxims dies per intentar salvar les festes de Nadal i sobretot, perquè les conseqüències no siguin majors quan passin les festes., ha advertit Campins, que ha dit que aquestes persones han de "córrer a vacunar-se".Els membres del comitè recomanaran al Govern i a la població diverses mesures:. Campins adverteix, però, que el document encara no està tancat, encara que estarà enfocat completament a "evitar interaccions socials, sobretot les innecessàries". El doctorha considerat que "estem en una situació de guerra mundial, però vas pel carrer i veus una situació de normalitat", un fet que, consideren, s'ha de revertir.Les dades de la pandèmia empitjoren, amb el risc de contagi a nivells que no es veien des del mes de juliol, i la variant òmicron preocupa perquè podria ser més contagiosa que la variant delta.amb AstraZeneca o Janssen que no han rebut encara la tercera dosi, i davant d'aquesta situació els científics creuen que no cal fiar-ho tot a la vacunació.​​

