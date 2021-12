Detingudes 16 persones més pels aldarulls de les festes de la Mercè

Fruit dels greus incidents ocorreguts en el marc d’aquestes festes, els Mossos van impulsar unamb l’objectiu d’identificar, localitzar i detenir les persones que de manera violenta van actuar aquelles nits. Durant diverses setmanes, l’equip ha recollit imatges dels incidents, declaracions de testimonis i víctimes i altres indicis. Molts dels implicats anaven tapats i vestien amb roba fosca per evitar la seva detecció, i aprofitant la gran quantitat de persones congregades als carrers, van cometre els actes violents i es van enfrontar amb la policia.Els dispositius de seguretat i prevenció conjunts dels Mossos i la Guàrdia Urbana durant les festes de la Mercè, del 24 al 26 de setembre, i la resta de caps de setmana ja havia permès detenir 152 persones in fraganti. Amb els arrestats d'aquesta setmana, s'han realitzat un total deDel total dels detinguts que s’han fet aquesta setmana, cinc són majors d’edat i onze són menors. Tenen, excepte un que en té 34. Amb aquestes detencions es resolen 25 robatoris violents i 2 furts, a més de cinc delictes per desordres públics, danys i atemptat als agents de l’autoritat.Els cinc detinguts relacionats amb aldarulls i desordres públics van protagonitzar aquests fets la nit del 28 d’agost, durant la festa major de Sants, i del cap de setmana del 24 i 25 de setembre, alamb motiu de les festes de la Mercè.En el primer cas, es tracta de dos menors que la matinada del 28 d’agost van fer llançaments d’ampolles de vidre conta els agents de la Brigada Mòbil i van causar lesions a un dels efectius que formava part del dispositiu policial a les festes de Sants.Els altres tres detinguts, majors d’edat, van protagonitzarla matinada del 24 de setembre durant els concerts que se celebraven en el marc de la Mercè i que van aplegar més de 40.000 persones.