Educació no té constància que 32 famílies hagin demanat més castellà com els pares de Canet

El cas de Canet de Mar no ha tingut efecte crida entre les famílies. De moment el Departament d'Educació no ha rebut, com recull la sentència del TSJC. Ni els serveis centrals ni els territorials tenen registrada cap sol·licitud, segons expliquen fonts del Govern aSegons RAC1,han demanat que el 25% de les classes dels seus fills siguin en castellà després de cas a, i segons la mateixa ràdio, hi hauriaque estan a punt de ser resoltes pels jutjats.Els pares han d'acreditar davant la justícia que han demanat a Educació les classes en castellà, però en aquest cas el departament que dirigeixno té constància de cap sol·licitud, per la qual cosa creu que aquestes peticions no prosperarien.Fins ara les famílies contràries al model d'acudien primer a Educació, de manera que la petició inicial per via judicial es tractaria d'un cas sense precedents.Elpreveu començar a teixir una resposta aquest dijous en unaamb diverses entitats, mentre el sobiranisme civil ha recuperat aquest dimarts l'ofensiva i ha redoblat la pressió cap a la classe política després d'uns anys en què la defensa delha quedat en segon pla.El cas de Canet, de fet, ha obert un altre xoc entre els dos partits de Govern. Mentredemanava a través de la presidenta del Parlament,, assumir la direcció de l'escola, idemanava "blindar" els directors,responia dient que les "solucions màgiques" no serviran.Davant això, els sindicats, la Intersindical i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans () i l'entitat Plataforma per la Llengua van demanar divendres al conseller d'Educació,, i a "tots aquells que no siguin capaços de mantenir-se ferms" en la defensa de la immersió i el model d'escola catalana, que "s'apartin immediatament de la representativitat governamental".Per altra banda, aquest diumenge hi haurà una manifestació a l'deimpulsada per la plataforma que agrupa entitats en defensa del model lingüístic català als centres educatius,, que pretén una "gran mobilització" per ser "un posicionament de país".

