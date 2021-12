Casado eleva el to contra Sánchez per la llengua i amenaça la Generalitat: «Què cony més ha de passar?»

🔴 Tensió al Congrés per l'aplicació del 25% en espanyol a l'escola de Canet de Mar



Casado, molt dur contra Sánchez, eleva el to: «Que cony ha de passar a Espanya perquè vostè assumeixi alguna responsabilitat?»https://t.co/Bi0f5ZRWoc pic.twitter.com/hVX4JmbhTJ — NacióDigital (@naciodigital) December 15, 2021

ha centrat aquest dimecres les preguntes al president espanyol durant la sessió de control al Congrés, on Pedro Sánchez ha rebut greus acusacions per part, i la líder de. Casado ha amenaçat de denunciar la Generalitat per desobediència, i ha amenaçat també Sánchez que pot acabar davant els tribunals davant els "atacs" dels "totalitaris" a un nen de cinc anys.El líder del PP ha obert la sessió advertint a Sánchez que "acabarà rendint comptes davant la justícia" per "ocultar una pandèmia mentre s'infectaven milers d'espanyols". "Jo de vostè em protegiria", ha alertat Casado a Sánchez. Hmentre els seus socis separatistes diuen que cal apedregar-lo només perquè els seus pares demanen que es compleixin els seus drets a Canet"."Perquè no obliga la Generalitat a complir les resolucions judicials o vostè no compleix les seves responsabilitats constitucionals amb l'article 155?". ", i si està mirant cap a una altra banda pels seus vots el que estaria cometent un delicte de prevaricació és vostè".El líder del PP ha seguit carregant contra el president espanyol per no fer res quan "aquests totalitaris estan atacant un nen"., ha preguntat entre aplaudiments de la seva bancada, que s'ha aixecat per celebrar l'exabrupte.En la seva rèplica, Sánchez li ha preguntat "quants cafès porta?" i ha afirmat que el comportament de"És bo per a Espanya recuperar la normalitat democràtica i aquest govern està concentrat en recuperar la situació econòmica, i això implica estabilitat política, normalitat democràtica, tenir legislatura, aprovar els pressupostos i complir amb les obligacions constitucionals".

