Els infants de 5 a 11 anys es comencen a vacunar amb cita prèvia

es va acceptar a la comissió de Salut Pública del 7 de desembre i comença aquest dimecres, 15 de desembre. Rebran la vacuna de Pfizer amb dosi infantil -un terç de la dosi que s'administra en adults- i es prioritzaran infants en grups de risc però s'ha obert la cita per a tot el grup de 5 a 11 anys per tal d'"optimitzar l'estratègia"."La vacuna només es podrà rebre amb", ja va apuntar fa uns dies la doctora, secretària de Salut Pública. Des de principi de setmana que es pot demanar cita. Els nens rebran la vacuna en punts de vacunació poblacional, no pas en escoles, com es va en altres vacunes per a població de més edat.El Departament de Salut ha demanat que els infants vinguin, i si no pot ser caldrà un consentiment informat. Catalunya ha rebut ja les primeres 234.000 dosis i la segona remesa serà a principi de gener. Si l'infant ha patit la Covid, rebrà una dosi al cap de quatre o vuit setmanes des de la infecció. En aquest cas, caldrà només una dosi de la vacuna per completar la immunització.El doctormetge adjunt de la unitat de patologia infecciosa i immunodeficiència de la Vall d'Hebron i membre del consell científic assessor de la Covid a Catalunya, ha explicat que la vacuna en infants té la mateixa composició que en els adults i permet que el sistema immunitari reconegui el virus i es pugui defensar millor. "La vacuna és segura i eficaç, i ha rebut les agències de medicaments europea i nord-americana", ha dit el doctor, que també ha alertat d'alguns efectes secundaris molt lleus i que es resolen en poques hores. Països com el Canadà, Israel o Xile ja han començat la campanya de vacunació en nens i no s'han detectat efectes secundaris greus.Soriano ha dit que els nens i nenes de 5 a 11 anys. Quasi el 50% no tenen símptomes i el risc de complicacions és molt baixa, però no inexistents. Des de la cinquena onada, aquesta franja d'edat només ha requerit ingrés hospitalari en un 0,2% i només hi ha hagut un mort, que tenia una malaltia de base greu que va complicar el procés. "Els nens poden desenvolupar una síndrome inflamatòria multisistèmica després de la Covid", ha assenyalat Soriano.​​

