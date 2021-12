Aragonès urgeix a trencar els estigmes de la salut mental

El president del Govern,, ha urgit a trencar els estigmes de la, normalitzar-ne la realitat "silenciada i invisibilitzada", i impulsar un canvi de mirada sobre el benestar emocional. "La covid ens ha endinsat en una autèntica, una crisi que cal atendre amb tota l'ambició", ha proclamat des del Parlament, durant el ple específic sobre la matèria, aquest dimarts a la tarda, tal com informa l'ACN.Aragonès ha reclamat una estratègia basada en 10 punts per garantir la qualitat i la dignitat de vida de la gent amb problemes de. El pla passa millorar l'atenció que ofereixen institucions i serveis públics, amb una estructura integral de sensibilització, accions de prevenció, reinserció i d'inclusió social.Aragonès ha explicat que elpreveu que el pressupost del 2022 -que espera aprovar la setmana que ve- destinarà més de 580 milions d'euros, entre totes les partides, a polítiques per a la salut mental i el benestar emocional. El president ha afegit que els comptes de l'any que ve tindran 400.000 euros addicionals per a lluitar contra "l'analfabetisme emocional".El cap del Govern ha desglossat davant del ple la seva estratègia per abordar la problemàtica de la salut mental i el. Aragonès ha apuntat que cal treballar des d'un "compromís inequívoc" amb els Drets Humans, perquè s'han de respectar les voluntats de totes les persones.A més, ha considerat "imprescindible" treballar amb una "inequívoca" visió de país, que garanteixi una "decidida intervenció pública" dels serveis. Així mateix, Aragonès ha subratllat que cal crear un mapa de recursos per oferir-lo a la ciutadania que pateix algun problema de salut mental i al seu entorn.El president ha insistit que cal una estratègia integral de sensibilització i formació per lluitar contra l’estigma al voltant de la salut mental i el desconeixement sobre els seus problemes. "En bona part això explica els estigmes i els perjudicis que tenim com a societat", ha considerat. En aquesta línia, ha aplaudit la iniciativa de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.Aragonès ha donat importància a la prevenció i la detecció en tots els àmbits de la societat: "Hem d’ampliar les portes d’entrada i promoure la detecció de problemes de salut mental a l'entorn escolar, laboral, sanitari i comunitari", ha subratllat, per després constatar la necessitat de crear un, a més de transformar laEl Govern també posarà el focus a implementar el, i a transformar l’atenció a la salut mental de la infància i el jovent. El president també ha parlat de "canvi de paradigma" per garantir l'atenció personalitzada, la inclusió comunitària i laboral de les persones amb problemes de benestar emocional.Aragonès ha alertat que el gènere també és un determinant de la salut mental, amb diferències entre dones i homes que s’observen al llarg de tot el cicle vital. Segons dades del1 de cada 3 dones manifesta tenir malestar emocional enfront a un 1 de cada 5 homes, segons ha explicat.El cap de l'executiu també troba "imprescindible" fer un bon suport emocional i la cura de la salut mental tan per a les persones que entren en un centre penitenciari per complir una condemna, com també per quan recuperen la seva llibertat i han d’interactuar de nou amb la societat. Finalment, Aragonès ha fet una crida per donar suport també a lesi als entorns propers de les persones amb problemes de salut mental.

