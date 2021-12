El Parlament busca una via per endarrerir la inhabilitació de Juvillà

Intentar frenar la inhabilitació del diputat de la CUP i secretari quart de la mesa, Pau Juvillà , almenys fins que arribi la. Aquest és l'objectiu que exploren els partits independentistes, que intenten solventar la inacció i el desacord que es va produir amb la retirada de l'escó a l'aleshores presidentel gener del 2020. La via escollida neix, precisament, de la sentència d'aquest precedent i aposta perquè sigui el Parlament qui voti si Juvillàja fa setmanes que treballen de forma conjunta per consensuar, inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per no despenjar els llaços grocs a la Paeria. Tots estan d'acord en què el dirigentde l'alt tribunal i que res es podrà fer quan aquesta arribi -ho assumeix també la CUP, que té previst el relleu-. Però com va passar amb el cas de Torra, Vox i Ciutadans ja han emplaçat la Junta Electoral Central a intervenir perquè ordeni l'execució immediata de la sentència. A partir d'aquí caldrà veure fins a on arriba el camí consensuat, però per ara han posar sobre la taula, a instàncies dels anticapitalistes, una alternativaper acció de l'òrgan administratiu.Davant d'una situació ja abans viscuda i que va suposar que la relació de Junts i ERC saltés pels aires i que el president donés per esgotada la legislatura, s'ha posat en marxa unper intentar preservar l'escó de Juvillà i retardar al màxim la inhabilitació. I és que, un cop la Junta Electoral es pronunciï, el Parlament té l'opció, com ja va fer amb Torra, de demanartot argumentant que l'afectat encara pot presentar recurs a la sentència dictada. Aleshores, l'alt tribunal va acabar resolent que la retirada de l'escó s'havia de produir, però en la sentència emesa el 28 d'abril d'aquest mateix any argumentava queen base a les seves competències.Acollint-se al darrer paràgraf del punt setè d'aquesta sentència, la CUP ha demanat a la mesa del Parlament que reuneixi laperquè determini si Juvillà pot continuar sent diputat mentre no hi hagi sentència ferma i que aquest dictamen es porti a votació del ple. La presidenta del Parlament, que s'ha compromès a mantenir Juvillà de diputat fins que no hi hagi sentència ferma , és conscient que ara mateix està en marxa. La comissió es reunirà el dijous i els independentistes tenen majoria per sostenir que el diputat de la CUP manté l'escó. El dictamen, quan està prevista també l'aprovació definitiva dels pressupostos, amb la vocació de culminar el tràmit abans que arribi el pronunciament de la JEC.L'escenari que preveuen des de la CUP és que, un cop arribi el requeriment a Borràs per part del Suprem perquè atengui l'ordre de la Junta Electoral -situació en la qual es va trobar també el seu predecessor,-, la presidenta del Parlament pugui al·legar que el Parlament ha exercit ja la seva competència per ratificar Juvillà. És a dir,: la de la cambra catalana sostenint que Juvillà manté l'escó mentre el Suprem no emeti sentència ferma i la de la Junta Electoral reclamant la retirada immediata de la condició de diputat. "Això pot permetre a Borràs desatendre el requeriment", expliquen fonts dels anticapitalistes.Amb aquest camí traçat, caldrà veure com impacta aquesta aposta en la convivència tant entre els grups independentistes com entre els grups al Parlament. Si les previsions es compleixen i hi ha un requeriment del Suprem a la presidenta Borràs i s'ha de dirimir si es prima l'acció parlamentària o l'ordre de la justícia,. Fonts republicanes han insistit en la defensa de Juvillà fins que no hi hagi sentència ferma, però puntualitzen que Torrent en el seu dia no va poder ferperquè era ordre directe del Suprem. Clar està que aleshores el Parlament no va fer cap acció prèvia, com ara es pretén.Per una altra banda,entenen quei que s'ha de fer efectiva sense esperar que la sentència sigui ferma. Per ara, el PSC no s'ha pronunciat ni ha posat en qüestió que la comissió de l'estatut del diputat es reuneixi dijous per votar la suposada incompatibilitat de Juvillà. Altra cosa és quin serà el sentit del seu vot al ple. Tampoc s'han pronunciat encara els comuns, ara socis clau per sostenir la legislatura amb l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.Caldrà veure ara si aquesta via funcionarà o no i si aquesta vegada hi haurà acció unitària dels independentistes o bé torna a saltar pels aires a mig camí en funció del trajecte judicial que s'obri pas. La consigna, almenys de moment, éscom va passar amb Torra davant d'una situació que, aleshores sí, era inèdita, i que es va sumar a un

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor