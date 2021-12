Sis claus per evitar problemes amb la loteria de Nadal

és època de loteries i sovint també de conflictes entre amics i familiars per premis de butlletes comprades a mitges. Per minimitzar els problemes que generen els sortejos quan es comparteixen bitllets de loteria, l'ha publicat sis consells que poden ser útils en aquests dies, també quan es deteriori.i fotocopia'ls, tant per davant com per darrere. Seran una prova clau en cas de disputes., fes-ho constar per escrit o en un suport durador. Seria el cas d'una conversa per una aplicació de missatgeria, sempre que no es pogués esborrar.Si encarregues dècims sencers, mira de recollir-los i pagar-los abans del sorteig.Si es perd el número de loteria, denuncia-ho tant en una comissaria de policia com a Loteries i Apostes de l'Estat., cal enviar-lo a Loteries i Apostes de l'Estat, que determinarà si es pot cobrar el premi., no intentes recompondre'l. Remet-lo en una bossa de plàstic a Loteries i Apostes de l'Estat, que demanarà a la Fàbrica de Moneda i Timbre que es pronunciï sobre si es pot cobrar el premi.

