El Govern descarta noves restriccions abans de Nadal malgrat les dades «pèssimes» de la pandèmia

CONTAGIS 1.088.430 (+6.258) INGRESSATS 1.106 (+28) UCI 259 (+17) DEFUNCIONS 24.241 (+38) Rt 1,20 (=) REBROT EPG 569 (+52)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.116.783 (+4.479) DOSI 2 5.335.714 (+6.542) Actualització: 14/12/2021

Elno aplicaràabans demalgrat les dades "pèssimes" de la pandèmia. Aquest és el missatge que ha verbalitzat aquest dimarts la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del gabinet català. Plaja ha demanat a la ciutadaniai mantenir l'ús de la mascareta en interiors -obligatori- i també en exteriors, especialment quan no es pugui mantenir la distància de seguretat entre persones.La sisena onada suma 6.258 contagis de Covid, que eleven el total des de l'inici de la pandèmia a 1.088.430 persones. L'augment de casos fa que ara ja donen positiu el 10,36% de les proves de detecció realitzades. Aquesta situació comença a tensar el sistema sanitari. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha notificathospitalaris, que situen el total a, una xifra que no es veia des de finals d'agost, quan la cinquena onada començava a afluixar.Els pacientstambé augmenten: aquest dimarts se n'han declarat, que situen el total en. S'han notificat 38 morts per coronavirus que eleven el total a 24.241 persones. Cal dir, però, que aquesta xifra compta les defuncions dels darrers tres dies. En paral·lel,en 1,20, mentre que elcreix 52 punts i és de 569. El 9,68% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 441,50 a 486,71 casos per 100.000 habitants, mentre que a 7 dies puja de 239,50 a 273,23.

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.116.783 (+6.258) 86,6 (+=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.000.148 (+2.908) 84,7% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 60.294 (-27.917) Actualització: 14/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.423.800 (+116) REBUIG A LA VACUNA 106.860 (+6) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.354.812 Dosis Moderna/Lonza: 1.932.955 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.423 Dosis Janssen: 348.362 Actualització: 12/12/2021

Pel que fa al, durant el cap de setmana es manté baix. Mentre 4.479 persones han rebut la primera dosi, 6.542 han rebut la segona. Per ara, el 75,5% dels catalans estan vacunats en pauta completa.​​

