Diversos ferits per un tiroteig al centre de Tarragona

Incident obert a Tarragona per un home que hauria efectuat diversos trets en una empresa. Estem fent recerca del presumpte autor que podria ser un extreballador pic.twitter.com/Wr68cGfOiS — Mossos (@mossos) December 14, 2021

El Sistema d'Emergències Mèdiques està atenent, des d'aquest mig matí,en un establiment de la. La investigació encara està oberta i, per tant, no hi ha més informació. Alguns veïns, això sí, han comunicat la presència de nombroses patrulles dei ambulàncies, que han anat envaint aquest indret cèntric de la ciutat.Segons el mateix cos policial, l'autor podria ser un extreballador de l'empresa que gestiona el local,. En aquest sentit, els agents han iniciat la recerca de l'home, que hauria efectuat "diversos trets". Alhora, han tallat el carrer Unió per tal de deixar treballar les unitats mèdiques i policials.

