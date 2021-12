Casado atia el foc lingüístic pressionat per Ayuso i Vox

El cas de l'escola de Canet de Mar ha estat una excusa perfecta perquè elatiï el conflicte lingüístic. La direcció deconsidera que la llengua pot ser una bona trinxera en un moment en què ha de reforçar la seva posició davant unque no recula a les enquestes i enfront unque sempre ha fet del combat contra la immersió el seu tema predilecte. Aquest dimarts, Pablo Casado ha estat a Barcelona per reunir-se amb un seguit d'La plana major del PP català ha estat present en l'acte. A més d'hi era el secretari general de la formació a Catalunya,el nou president del partit a Barcelona,, i l'exalcalde de Badalona,. Cal dir que la trobada amb la cúpula dels populars catalans es produeix just quan són més distants les relacions entre Alejandro Fernández i Génova.Casado ha recuperat el llenguatge més bel·ligerant, en una mostra més de lesque han caracteritzat el seu discurs des que va fer-se càrrec del lideratge del partit. El líder conservador va passar d'un missatge radical, en què va arribar a acusarde "tenir les mans tacades de sang" -ho va dir precisament en un acte a Barcelona-, a un to més moderat després del seu "no" a la. Ara, el PP creuen haver trobat un fil que els pot ser beneficiós. Avui han espremut tant com han pogut el tema de la llengua i l'escola, recorrent fins i tot a comparacions delirants. com alguns episodis de la lluita pels drets civils als EUA dels anys seixanta.Durant lesfins i tot va dir en una entrevista que li van doldre les imatges de l'1-O. Després de les eleccions madrilenyes, però, amb el, ha endurit el seu discurs, en bona part pressionat per l'ascens fulgurant d'Ayuso en el firmament de la dreta espanyola.Des que el debat entorn la llengua s'ha fet més virulent, les declaracions de Casado hana doptat també un to més virulent. Fa uns dies, es preguntava perquè un metge havia de saber català. Després, no va dubtar a emprar el termeper definir el model escolar a Catalunya. Un concepte aquest que avui ha tornat a repetir i que, val a dir, que va emprar per primer cop un antic dirigent del PP català,els anys noranta. Un Vidal-Quadras que ha estat recuperat per l'actual direcció dels populars catalans i ha participat en alguns actes electorals recents. Com si en temps d'incertesa, el PP no trobés altra referència que l'ofensiva contra l'escola.

