ERC i Junts congelen fins al 2023 qualsevol «operació» per posar en marxa el Hard Rock

Cap despesa cap al Hard Rock el 2022

Estudi de la gestió directa del 112

Remunicipalitzacions de l'aigua

L'impost als pisos buits afectarà a particulars

Nou impost als aliments ultraprocessats

Canvis al decret de renovables

Compensació als serveis de neteja

Nova autorització per als pisos turístics

Pròrroga de les ITV i nova regulació

L' acord amb els comuns per aprovar els pressupostos del 2022 segueix endavant i alguns dels seus punts s'han plasmat en lesals comptes i que, pel que fa a la llei d'acompanyament, s'han publicat aquest dimarts. També s'hi inclouen modificacions a iniciativa de les formacions de Govern, com els canvis a l'IRPF anunciats pel conseller d'Economia, Jaume Giró, per reduir la càrrega fiscal al 80% dels contribuents , junt amb altres retocs menors sobre deduccions a l'impost de successions o al de vehicles contaminants.L'opció dels comuns la va liderardesprés que la CUP ratifiqués la negativa a aprovar els pressupostos i, a banda d'algunes modificacions a la llei, incloïa també el compromís que ERC avalés els comptes d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona . Algunes cessions al grup de-que no ha presentat cap esmena- ja formaven part de l'oferta rebutjada als anticapitalistes i fan referència a qüestions polèmiques com elo la internalització de serveis, mentre que d'altres s'han introduït de nou. Com s'han concretat tots aquests acords i altres reformes d'última hora plantejades per l'executiu, en les esmenes que validarà el Parlament?El Govern es compromet per escrit a que "durant l'exercici pressupostari del 2022 no es realitzaràper a la Generalitat de Catalunya en relació amb el". La partida de 120 milions per adquirir els terrenys abans de revendre'ls a l'empresa impulsora del projecte, en tot cas, es manté, així que podria fer-se efectiva en eventuals pròrrogues dels pressupostos a partir del 2023.Les esmenes d'ERC i Junts també certifiquen el compromís d'iniciar, abans de 60 dies després d'aprovar els comptes, "una avaluació sistemàtica del model de gestió del 112 que ha de finalitzar les seves conclusions". Llavors, en cas que les seves conclusions determinin "que latant de la qualitat del servei com de les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores", el Govern la faria efectiva "en finalitzar el contracte vigent en aquell moment". Com que la concessió s'acaba d'allargar fins al març del 2024 , per tant, no seria abans de llavors.La llei també inclourà una disposició conforme l'es dotarà "dels mitjans personals, materials i organitzatius necessaris peren el disseny de la gestió municipal de l'aigua, i en especial, en la gestió directa del servei d'abastiment de l'aigua". Un cop de mà cap als ajuntaments, que es troben amb nombroses dificultats i traves a l'hora d'intentar remunicipalitzar aquest servei.L'impost als habitatges buits fins ara només afectava a les persones jurídiques, però, d'acord amb el que ja ha aprovat diversos cops el Parlament, els pressupostos incorporaran un canvi en el tribut per tal que també l'hagin d'afrontar les persones físiques a partir del 2022. Ara bé, només aquelles que tinguis pisos buits durant més de dos anys i siguin grans tenidores, és a dir,L'altre impost que defensaven els comuns, per fer tributar els aliments ultraprocessats, haurà d'esperar una mica més. La concreció de l'acord ja avançat per Albiach passa per un compromís per aprovar, durant l'any vinent, lade llei d'aquest impost, "una vegada s'hagin analitzat les experiències internacionals i el seu èxit tant des del punt de vista fiscal com d'efectivitat sobre la salut". En tot cas, serà un tribut finalista per nodrir "un fons destinat a finançar explotacions sostenibles del sector primari".Pocs dies després que el Parlament aprovés -també amb els comuns- el nou decret de renovables , ERC i Junts han registrat diverses esmenes per introduir-hi alguns canvis menors. Per una banda, els parcs eòlics, sinó a la meitat, a 500 metres. Per altra banda, els promotors ja no hauran de disposar de la, abans de notificar el projecte, a no ser que el parc eòlic tingui una potència superior als 10 MW -abans ho havia de fer a partir dels 5 MW.Igualment, els agents socials i econòmics ara també formaran part de la, junt amb els actors ja previstos en el decret original: les associacions del sector, els petits productors, les cooperatives energètiques, les organitzacions professionals agràries, les cooperatives agroalimentàries i les entitats ecologistes.Una altra novetat és que els professionals dels serveis de neteja que, entre el 14 de març i el 31 de maig del 2020, haguessin treballat a centres sanitaris, també rebran un. Aquesta gratificació, per tant, no només anirà destinada al personal sanitari, tal com ha avançat l'Ara, qui també concreta que els nous perceptors rondaran els 5.000 treballadors, amb un cost total d'entre 4 i 5 milions d'euros.Els pressupostos inclouen canvis també en la regulació dels pisos turístics, ja que aquells que es trobin en municipis de demanda residencial forta o amb plans urbanístics que ho determinin hauran de. Aquesta s'atorgarà per un període de cinc anys i es podrà prorrogar i els pisos turístics que ja estiguin operant com a tal hauran de regularitzar la seva situació d'acord amb aquesta disposició en els propers tres anys.El Govern es compromet en una altra esmena a presentar en un any un projecte de llei que reguli "el". Fins que no s'aprovi la nova normativa, en tot cas, se suspèn l'atorgament de noves autoritzacions i es prorroga el permís per seguir prestant aquest servei als operadors que ja ho fan, per bé que hauran d'abonar una contraprestació equivalent al 2% dels ingressos mensuals provinents de les inspeccions a cadascuna de les estacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor