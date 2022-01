Menys procés, mateixa repressió: les principals carpetes judicials del 2022

Com deia alguna: Fins al final.

Un bon recordatori de totes les malifetes dels del viatge a Itaca. Per Io el 1 de gener de 2022 a les 21:31

Donde estabas asno nimo Per Ddt el 1 de gener de 2022 a les 21:00

Que represión yo no la veo y llevó gafas Per Lo que tú digas iluminado el 1 de gener de 2022 a les 20:52

Sou ben inocents els que penseu...

Per Anonim 1234 el 1 de gener de 2022 a les 20:22 0 6

... que perque ja no feu cap intent espanya deixarà d'oprimir l'independentisme. L'objectiu d'espanya és que Catalunya sempre es senti perseguida, que mai torni a intentar aixecar-se, i tenir la població intimidada. I vosaltres, amb el famós "oferim dialeg" i aprovant els pressupostos del pais que us té oprimits, pensant que així us donaran la independencia. Realment, feu pena.