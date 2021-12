Altres notícies que et poden interessar

Aquest dimecres, 15 de desembre és el dia marcat al calendari per encetar la fase de. En aquest cas, es prioritzaran els nens que es troben en grups de risc, però totes les famílies podran demanar cita prèvia per la primera injecció d’una vacuna que portarà un terç de la dosi adulta. El col·lectiu d’infants que hagi passat la malaltia només rebrà una injecció com a mínim un mes després d’haver-se infectat i els nens que no hagin estat contagiats rebran una segona dosi dos mesos després de la primera.Ara bé, el que preocupa principalment a les famílies són elsque les injeccions puguin generar als més petits. És per això que la comunitat científica intenta calmar la ciutadania assegurant que “la vacuna és segura i eficaç” i, a més, compta amb el vistiplau de les agències de medicaments d’Europa i Estats Units, assegura, metge adjunt de la unitat de patologia infecciosa i immunodeficiència de la Vall d'Hebron i membre del consell científic assessor de la Covid a Catalunya.Així i tot, també s’ha comparat el resultat obtingut a altres països comque ja estan vacunant els nens que cursen educació primària, on no s’han detectat efectes secundaris greus i “els lleus es resolen en poques hores”, afirma Soriano.. Això ho han expressat alguns veïns de Tarragona, tot i que creuen que vacunant els infants "estarem tots més segurs". Més si ens emmirallem en els punts on ja s'ha activat: "Si al Canadà ha funcionat, aquí també ho haurem de provar". A més, alguns apunten que es tracta d'un fet "una mica egoista", ja que als infants no els afecta tant el virus, mentre altres creuen que "tots som vulnerables" i per tant "se'ls ha d'aplicar la vacuna".Tot i que es tracta d’una franja de població amb, ja que el 50% dels nens entre 5 i 11 anys no tenen símptomes i hi ha molt poc risc de complicacions, els experts i la Generalitat es prenen la vacunació infantil com “una mesura de contenció”, explica Soriano, Així i tot, la franja d'edat que engloba els menors de 10 anys, l'única que encara no s'ha pogut vacunar, és la capdavantera en nombre d'infeccions.És per això que els experts recomanen la injecció infantil vers la Covid-19. A més de descartar possibles ingressos hospitalaris, els quals "no són habituals, però tampoc inexistents", el benefici indirecte pot ser clau en aquesta franja d’edat, destaca Soriano.i per tant, amb més risc de complicacions, són els principals beneficiaris de posar les injeccions als infants. Per altra banda, es creu que les vacunes als nens d’entre 5 i 11 anys també aturarien els contagis a les escoles i en conseqüència, l’augment de la incidència en menors de 10 anys.​​

