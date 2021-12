Aragonès es compromet a «enfortir» el català com a eina de cohesió social

El president de la Generalitat,, s'ha compromès aquest dilluns, en l'entrega de les, a "enfortir" el català com a eina de cohesió social davant les amenaces que arriben des dels tribunals contra la immersió lingüística. Qualsevol "atac" a la llengua, ha indicat Aragonès, es tracta d'una amenaça per a la societat catalana, de la qual l'idioma és un dels motors principals. "El català no és una llengua més, és la llengua de Catalunya, que ens aporta manera pròpia d'entendre el món, defineix el país expressat en les seves paraules, i ens permetcom a societat", ha indicat Aragonès des del Teatre Cooperativa deAquestes paraules d'Aragonès arriben després d'una nova jornada de certa tensió entre els socis de Govern per la recepta sobre la defensa de la immersió a, on una classe deja fa unde classes en castellà després que elavalés la decisió sobre el percentatge estipulada pel(TSJC). La presidenta del Parlament,-també present en l'entrega dels premis de la Generalitat-, ha reclamat al conseller d'Educació,(ERC) que assumeixi el control del centre de Canet de Mar per protegir els directius del centre. Una línia argumental que també ha fet servir Elsa Artadi , portaveu de Junts, que ha exigit a Educació "blindar" els centres., portaveu d'ERC, s'ha posicionat en contra de "solucions màgiques" . Aragonès, al matí, havia demanat a les formacions no fer "partidisme" amb la defensa del català. A la tarda, en l'entrega de les Creus de Sant Jordi, també ha volgut mantenir el compromís sobre tenir, també en el context de la digitalització. Un missatge que arriba en un moment en què el Govern i ERC estan negociant amb l'executiu espanyol com protegir el català en la. Ara les converses se centren en aconseguir almenys 15 milions en clau de producció , migcampista deli millor jugadora del món, ha aprofitat el discurs com a representant de tots els premiats per reivindicar haver "somiat" ser futbolista mentre jugava al pati de l'escola . Unes paraules que arriben en un context en què les pistes de futbol als centres estan en qüestió, segons les noves directrius enviades pel Departament d'Educació. Putellas també ha volgut reclamar la igualtat total entre homes i dones en el món de l'esport:, ha resumit. En aquest sentit, ha demanat la màxima implicació al Govern. L'altre gran esportista premiat,, ha estat absent de la cita per "motius personals".L'encarregat de parlar en nom de les entitats premiades ha estat, cantant d'Els Pets, que ha barrejat humor i reivindicació en el seu discurs . "Vam decidir cantar en català, que als anys vuitanta tenia tant futur com demanar un referèndum pactat amb l'Estat", ha ressaltat. El cantant deha expressat aquestes paraules davant d'Aragonès -amb qui abans s'ha fet una selfie en companyia de tot el grup i també de la dona del president-, que fa de la consulta acordada la principal estratègia per resoldre el conflicte polític amb l'Estat. Gavaldà ha tancat el discurs amb una agraiment a la família i ha pronosticat que el seuserà el "millor", perquè ha ironitzat amb el fet que potser mereix una nou reconeixement., consellera de, ha indicat que tot "bon Govern" vol una societat "lliure i pròspera", de manera que ha reclamat "impulsar la creativitat". "Les Creus de Sant Jordi premien la feina ben feta, la diversitat i la integració. Celebrem un acte d'afirmació de país", ha remarcat Garriga, que ha posat èmfasi en la paritat dels premis d'enguany. En els primers guardons entregats, l'any, l'única dona premiada va ser, escriptora a qui ha volgut reconèixer la seva tasca. Tot seguit s'ha procedit a l'entrega de les Creus a les associacions premiades, una desena.Aquest és el: l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, el grup musical tarragoní Els Pets, l'Escola de Grallers de Sitges, la Federació Catalana de Natació, la Fundació Catalana de l'Esplai i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor