La reivindicació de Lluís Gavaldà: «Cantar en català als 80 tenia tant futur com el referèndum pactat»

Missatge reivindicatiu de, cantant d', en l'entrega de les Creus de Sant Jordi. "Vam decidir cantar en català, que als anys vuitanta tenia tant futur com demanar un referèndum pactat amb l'Estat", ha apuntat Gavaldà, que ha parlat en nom de totes les entitats o grups -una desena- guardonats amb la màxima distinció cultural de la Generalitat. El cantant deha expressat aquestes paraules davant del president, que fa de la consulta acordada la principal estratègia per resoldre el conflicte polític amb l'Estat. Gavaldà ha tancat el discurs amb una agraiment a la família i ha pronosticat que el seuserà el "millor", perquè ha ironitzat amb el fet que potser mereix una nou reconeixement per part de la Generalitat., consellera de, ha indicat que tot "bon Govern" vol una societat "lliure i pròspera", de manera que ha reclamat "impulsar la creativitat". "Les Creus de Sant Jordi premien la feina ben feta, la diversitat i la integració. Celebrem un acte d'afirmació de país", ha remarcat Garriga, que ha posat èmfasi en la paritat dels premis d'enguany. En els primers guardons entregats, l'any, l'única dona premiada va ser, escriptora a qui ha volgut reconèixer la seva tasca. Tot seguit s'ha procedit a l'entrega de les Creus a les associacions premiades, que han estat una desena.Aquest és el: l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, el grup musical tarragoní Els Pets, l'Escola de Grallers de Sitges, la Federació Catalana de Natació, la Fundació Catalana de l'Esplai i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

