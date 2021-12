El PSC no assistirà a la manifestació en defensa de la immersió a l'escola catalana

Elconvocada per lael pròxim dissabte per defensar el model d'immersió a l'escola catalana. Els socialistes argumenten que estaran defensant el seuper rellevarcom a primer secretari i que, per tant, no assistiran a la protesta organitzada com a resposta a la sentència ratificada pelque imposa un 25% de castellà a l'escola."No hi serem perquè estarem al congrés", ha argumentat la presidenta del PSC,, que ha demanat "deixar treballar els mestres" i. En els darrers dies, els socialistes catalans ja havien posat sobre la taula que possiblement no participarien de la manifestació perquè tenen des de fa mesos el congrés fixat al calendari.La portaveu del PSC al Parlament,, va reivindicar divendres que no es pot "posar en dubte" el compromís dels socialistes amb el català com a llengua vehicular a l'escola encara que no assisteixin a la convocatòria. Elsaquest dilluns la seva implicació en la marxa i han advertit els socialistes quesi cap dirigent dona suport a la protesta.

