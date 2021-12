La fiscalia suïssa arxiva la causa que investigava la donació de Joan Carles I a Corinna

El fiscal suísha tancat la investigació que afectava la fortuna de. En el cas, hi havia com a investigats l'examant del rei emèriti diversos gestors, com Arturo Fasana i Dante Canonica, i banquers. La fundació panamenya Lucum, de la qual era beneficiari Joan Carles I, va ser la dipositària d'una donació d'uns 65 milions d'euros el 2008 pel rei Abdul·lah d'Aràbia Saudita.Tal com avança OkDiario i han confirmat fonts jurídiques a Europa Press, el fiscal del cantó de Ginebra ha decidit tancar el cas, i per tant exonera tots els investigats, inclosa Larsen, persona a qui l'exmonarca hauria donat posteriorment -el 2012- aquesta mateixa quantitat. Cal recordar que, en aquesta causa, el rei emèritEl fiscal Bertossa investigava els encausats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i cobrament de comissions irregulars. El motiu era lasobre aquesta donació de 65 milions d'euros.

