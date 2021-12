ERC retreu a Borràs que pressioni el Govern amb «solucions màgiques» pel català a l'escola

Resposta a Puigneró: l'"estabilitat del Govern" es falca amb "lleialtat"

ha demanat teixir la resposta a la resolució delsobre el model d'immersió a partir de regenerar els "" sobre la llengua. Elha convocat per dijous unaamb els representants del sector educatiu per articular una acció col·legiada a les resolucions judicials que imposen un 25% a les aules catalanes , més enllà del cas de l'escola Turó del Drac de. Amb aquest argument com a base, la secretària general adjunta i portaveu dels republicans,, ha recordat a la presidenta del Parlament,, que la sortida al setge judicial al català passa per blindar el marc legal del país i no per "solucions improvisades i màgiques". En una entrevista al programa Cafè d'idees, que emeten La 2 i Ràdio 4, Borràs havia instat el conseller d'Educació,, a assumir la direcció del centre de Canet per protegir la llengua i "descarregar" de "pressió" els professionals de l'escola.La portaveu d'ERC, que ha expressat els dubtes sobre si el plantejament de la presidenta del Parlament era ao estava formulat en nom de, ha defensat que de la cimera amb el sector educatiu n'han de sortir uni ha insistit que no és el moment de "", en referència a la proposta de Borràs. "Volem fer pinya", ha recalcat per sol·licitar la implicació de les forces polítiques que són partidàries del model d'immersió. "Això va de defensar consensos i les lleis que tenim al país. I tot això és el que farà el Govern", ha reblat Vilalta.En la roda de premsa posterior a l'executiva, la formació republicana ha volgut subratllar el treball desplegats en diferents àmbits per protegir la salut del català. La secretària general d'ERC ha citat el-que el president de la Generalitat,, aspira a convocar a principis d'any-, i la negociació per fixar quotes de català a les moneda de canvi per votar els pressupostos generals de l'Estat . "Aquest no és un tema menor.", ha afirmat Vilalta. No ha citat Junts, però el soci de l'executiu no participa en les converses per esmenar la llei estatal. "On som decisius, aprofitem el marge de maniobra que tenim per defensar la llengua", ha destacat la dirigent d'ERC.El partit d'ha fet una crida a participar en lad'aquest dissabte en defensa del català a les aules, convocada per. A la marxa no hi serà present el. ERC ho ha lamentat: "Voldríem que el PSC no abandonés el consens de l'escola en català". "Estem convençuts que molts votants del PSC seran a la manifestació", ha raonat Vilalta.Al marge de la pugna política pel català, ERC ha volgut enviar un missatge de resposta al vicepresident del Govern, que aquest diumenge va posar en dubte l'"" de l'executiu en una entrevista a El Punt-Avui . Vilalta ha recordat aque l'"estabilitat del Govern" es falca amb "". "ERC és el soci més fiable del Govern", ha afegit la portaveu republicana, que ha recordat la iniciativa de la seva formació per garantir l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat amb el pacte amb els comuns després que la CUP es despengés d'un acord pels comptes catalans.

