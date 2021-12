Ja es pot demanar cita per vacunar els infants de 5 a 11 anys

Altres notícies que et poden interessar

Lesarriben a Catalunya aquest dilluns, i aquest dimecres començarà la campanya de vacunació.a través de la web vacunacovid.catsalut.gencat.cat , igual que les cites de la vacunació dels adults. En cas de germans, els pares podran demanar una cita conjunta.La vacuna infantil va rebre llum verda de l'Agència Europea del Medicament i als Estats Units ja l'han rebuda cinc milions de nens, sense que s'hagin notificat efectes adversos més enllà de l'envermelliment a la zona de la punció, que desapareix al cap de poques hores.La dosi que rebran els nens és un terç de la dels adults i també es recomana una pauta de dues dosis, la segona al cap de quatre a vuit setmanes des de l'administració de la primera.La Covid no sol tenir efectes greus entre els nens, però sí en els adults amb qui conviuen. Per això la vacunació busca protegir els adults amb risc de patir una malaltia greu que convisquin amb nens i nenes. També es busca reduir la transmissió del virus a les aules, per reduir els grups confinats, i entre la població general en plena escalada de contagis.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor