La CUP situa Barcelona com un «objectiu clau» de cara a les municipals

Laha convocat aquest dissabte a partir de les 10h al, a Nou Barris, la seva assemblea nacional per abordar com encara les eleccions municipals i per debatre sobre el funcionament intern de l'organització i també sobre el paper que ha tingut al Congrés dels Diputats. També es parlarà sobre les eleccions europees, perquè el partit creu que és fonamental internacionalitzar el conflicte català davant del "mur" que és l'estat espanyol, però no decidirà encara si la CUP s'hi ha de presentar. En tot cas, i en relació a les municipal, la formació té clar que Barcelona és "un objectiu clau" de cara a les eleccions de 2023. L'assemblea començarà també els tràmits per renovar el secretariat nacional.El portaveu del secretariat nacional de la CUP,, ha donat els detalls de l'assemblea, que comptarà amb unes 500 persones i serà doble: organitzativa al matí i estratègica a la tarda. L'objectiu és posar al dia el funcionament intern de l'organització en un context polític "exigent" que requereix d'"espais àgils". També es renovarà el secretariat nacional de la CUP, l'executiva de la formació. De l'assemblea en sortirà un nou secretariat amb el repte d'encarar les eleccions municipals de 2023. "Ens conjurem a treballar la proposta política de les eleccions municipals, que ha d'anar més enllà i posar proposta municipalista a nivell territorial, i tingui una perspectiva nacional amb implementació al País Valencià, les Illes i Catalunya Nord", ha dit Fernàndez. Barcelona serà una prioritat per a la CUP.La diputada i portaveu de la CUP al Congrés,, ha detallat les qüestions estratègiques. Les eleccions municipals tindran un paper clau. A finals de l'any 2022 es farà una gran conferència municipalista per enfocar les eleccions. A l'assemblea de dissabte s'aboradrà el debat sobre les eleccions i també la formació de candidatures. Barcelona serà un "objectiu clau" de cara a les eleccions. També s'abordarà la participació de la CUP en institucions supramunicipals. "L'assemblea permetrà reflexionar com ha anat la candidatura i la legislatura a l'Estat i el paper que fa la CUP per la ruptura", ha dit. L'assemblea dona per bona la proposta política i el rumb del grup parlamentari en relació a l'actual legislatura, i per això no es discutirà la qüestió.La militància obrirà també un debat sobre les eleccions europees, però no es decidirà si s'hi presenta. "Sí que es constatarà que el marc internacional és clau per a la resolució del conflicte davant del mur de l'estat espanyol. La comunitat internacional hi ha de jugar", ha explicat Vehí, que ha fet referència als casos d'Escòcia i Nova Caledònia. L'assemblea acabarà de bastir l'"oficina internacional de la CUP" que ha de ser un reforç "tècnic i orgànic" per a la feina que fa la CUP en temes internacionals. "Es planteja com una proposta política, tècnica i organitzativa sobre què s'ha de fer en l'àmbit internacional", ha explicat Vehí. Sobre el paper d'Anna Gabriel, la CUP té clar que aquesta oficina "haurà de treballar amb l'exili".L'assemblea que es farà aquest dissabte és diferent de la que es va fer fa unes setmanes per decidir el posicionament de la CUP als pressupostos del Govern. En aquell cas, es tractava de les assemblees obertes parlamentàries, on participa la militància cupaire i també de les formacions que donen suport a la candidatura. És un òrgan que pren decisions enfocades a la tasca parlamentària i de la legislatura. En canvi, l'assemblea nacional de dissabte és "l'òrgan d'expressió de la voluntat de tota la militància en tots els aspectes", concretament en aquells debats i decisions que fan referència a actuacions generals i comunes de la formació. És a l'assemblea on es fixen els posicionaments ideològics i on la resta d'òrgans nacionals de la CUP han de rendir comptes. Es convoca un cop l'any i els seus acords són vinculants. L'última es va fer fa dos anys i mig a Celrà.

