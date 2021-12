Borràs proposa que el conseller d'Educació assumeixi la direcció de l'escola de Canet

La presidenta del Parlament,, ha instat el conseller d', a assumir ladeper defensar el model d'immersió i, alhora, "descarregar" de "pressió" els professionals del centre. Borràs, que ha lamentat que el conseller verbalitzés que no hi havia marge d'actuació en el cas de l'escola del municipi del Maresme, ha reclamat al Govern que actuï. ". S'han de poder fer coses. Per exemple, assumir la direcció del centre", ha afirmat en una entrevista al programa Cafè d'idees, que emeten La 2 i Ràdio 4.Les declaracions de Borràs, que ha mostrat tant suport al conseller d'Educació com al president de la Generalitat,, es produeixen tres dies després de laper reclamar la defensa del model d', ara amenaçada per la resolució del, que insta a aplicar un 25% de castellà a les aules. En paral·lel a la decisió judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va resoldre el cas de la família de l'alumne de P5 del centre Turó del Drac, que havia reclamata l'aula, un expedient tramitat amb anterioritat.La família s'ha expressat en les últimes hores per la via d'una carta pública -difosa per l'Assemblea per una Escola Bilingüe- en la qual ha acusat el Departament d'Educacióentre la població. Els pares de l'escolar de P5 han assegurat haver patit, i s'han refermat en la defensa de l'escolarització bilingüe.

