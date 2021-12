Espanya renuncia a la patent unitària europea perquè no s'aplica en castellà

Laeuropea entrarà, previsiblement, l'any vinent i ho farà sense l'adhesió de l'Estat espanyol. El sistema, que permetrà que una patent entri en vigor automàticament amb una sola aplicació als estats adherits, no ha estat acceptat per Espanya per: els tràmits per aquest tipus de patent no es podran fer eni sí en anglès, francès i alemany.L'estat considera que aquest fet és uncap al seu idioma, i creu que s'ha de posar com a llengua "de primer nivell al món". La qüestió de la patent unitària comportarà la creació d'una secció centra del Tribunal Unificat de Patents, un organisme que haurà de resoldre els conflictes de patents en l'àmbit farmacèutic i que s'ubicarà en alguna capital europea després de descartar-se Londres a causa delL'òrgan es podria ubicar també a l'Estat espanyol a Catalunya. De fet, els experts consideren queseria una candidata ideal per acollir aquest tribunal atesa l'aposta de la ciutat per esdevenir un clúster biotecnològic europeu.

