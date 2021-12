El «Baby Barça» comença la seva nova era amb una ensopegada a Pamplona (2-2)

Ladel Barça que va anunciar Xavi després de la derrota contra el Bayern ha arrencat aquest diumenge contra l'Osasuna amb una nova ensopegada, la tercera en una setmana. L'equip ha empatat a 2 amb dos gols dels joves jugadors amb qui confia el tècnic de Terrassa en aquestes primeres setmanes a la banqueta:. El "Baby Barça" ha sabut patir davant d'un rival incòmode i mossegador, però no ha estat capaç de mantenir el resultat en els darrers minuts per endur-se els tres punts.El partit ha començat amb l'pressionant a dalt i elamb problemes per sortir amb la. No obstant, una jugada entrei Nico ha acabat amb la pilota al fons de la xarxa dels navarresos. Nico ha rematat bé una passada del seu company per avançar els blaugrana, avui de lila.L'alegria li ha durat poc al Barça, que un minut després ha vist comconnectava un impecable cop de cap que ha fet inútil l'estirada de. Amb la igualada, els de Xavi han intentat arribar a la porteria rival, sobretot per la banda del jove Abde, dels millors de l'equip durant els primers 45 minuts.A la represa, el Barça ha intentat posar més intensitat al joc i s'ha trobat amb un gol en els primers minuts després d'una bona jugada de Dembele que ha rematat Abde amb potència i col·locació a boca de canó. El matx ha continuat amb un Barça més còmode i amb ocasions per haver sentenciat, però el poc encert dels jugadors ha donat opcions als navarresos, que a manca de cinc minuts pel final han marcat l'empat per mediació de

