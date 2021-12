Ciutadans diu ara que els mestres de Sant Andreu de la Barca no van adoctrinar: «Va ser un malentès»

Los maestros separatistas que señalaron públicamente a hijos de @guardiacivil en Cataluña. La fiscalía les investiga por delitos de odio, pero el Gobierno de España dice que no les abrirá expediente. Con cobardía nunca se vence al nacionalismo. https://t.co/LOaSxV36El — Albert Rivera (@Albert_Rivera) April 29, 2018

El portaveu municipal deha dit en una entrevista a La Barca producció que elsde de l'institut Palaul'octubre del 2017. L'afirmació queda just al pol oposat de les declaracions que el llavors líder de la formació,, que va afirmar i compartir imatges dels professors del centre que van ser investigats després de la denúnica d'uns pares del centre. "Els mestres separatistes que assenyalaven publicament els fills de la Guàrdia Civil a Catalunya. La fiscalia els investiga per delictes d'odi", va escriure Rivera per acompanyar les fotografies.El cas va quedar arxivat , pero els danys als professors no s'han reparat per part de cap de les persones que, com Rivera, can contribuir al. Xavier Pla, actual portaveu de la formació al municipi, ha explicat que a l'institut Palau no hi va haver adoctrinament i queEl cas va comportar que una trentena de professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca demanessin el trasllat a un altre centre el curs següent. Entre aquests hi havia vuit dels nou docents que van ser denunciats per la Fiscalia per "humiliar" alumnes fills de guàrdies civils després de l'1 d'octubre.

