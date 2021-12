Una Marea Verda (ara catalana) per defensar la llengua pròpia a l'escola

Mobilitza't per la llengua!



El 18 de desembre surt al carrer per defensar i reivindicar l'escola en català!



T'esperem a les 11 h a la plaça de Tetuan de #Barcelona! pic.twitter.com/Kc3DOEuJWa — Somescola.cat (@somescola) December 10, 2021

, vuit anys enrere. Des del setembre dellava inundar diverses vegades els carrers de Palma(TIL). Docents, famílies i estudiants van protestar davant l'ofensiva del govern balear de José Ramón Bauzá, aleshores del PP i ara eurodiputat de Ciutadans, d'de les illes. Ara, la idea de la marea verda que va ser clau per tombar Bauzáamenaçat per la justícia espanyola.El cas de l'escola de, a Catalunya, ha mobilitzat la comunitat educativa entorn la plataforma, que dinamitza Òmnium Cultural. "Mobilitza't per l'escola en català" és el lema de la concentració que s'ha convocat entre la plaça Tetuan i l'Arc de Triomf de Barcelona el pròxim dissabte 18 de desembre per reivindicar la immersió lingüística i rebutjar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -ratificada pel Tribunal Suprem- que imposa una totes les aules de Catalunya i liquida el model d'escola catalana."Som una marea verda,", repetien les més de 90.000 persones que van assistir a la històrica concentració del 2013 a Palma. Va ser la manifestació més gran viscuda mai a les Illes Balears. I va ser només l'inici d'una vaga de tres setmanes que van fer els docents per mostrar el seu rebuig a la normativa impulsada pel. En altres llocs de l'Estat, la marea verda es va usar per defensar el sistema públic i lluitar contra les retallades a l'educació.: un any després, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears vaEl 2014 alguns dels docents més actius de la marea verda denunciaven que "el TIL no només presentava carències pedagògiques, sinó també democràtiques". Ara es busca que una nova marea verda aconsegueixi preservar el model d'escola catalana.

