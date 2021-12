Casado parla «d'apartheid lingüístic» a Catalunya i demana a Sánchez «aplicar amb fermesa» la Constitució

El president del PP,i ha demanat a Pedro Sánchez. "Espanya està patint un cas terrible de segregació lingüística a un nen de cinc anys. No puc entendre com el Govern de Catalunya està assenyalant i perseguint a un nen perquè la seva família vol que se li ensenyi en espanyol", ha afirmat Casado aquest dissabte des de la Casa de la Moneda de Santiago de Xile.De fet, el líder del PP ha. "Si el Govern català no atén a raons i incompleix la sentència del Suprem, cal actuar. Això és intolerable i d'una extrema gravetat", ha apuntat Casado."Jo. I que doni totes les eines legals a les forces i cossos de seguretat de l'Estat per acabar amb els violents que s'estan acarnissant amb aquest nen de cinc anys", ha continuat el president del PP, que ho considera un símptoma més dela Espanya"."Fins a on pot arribar el, que estan atacant un nen de cinc anys per parlar espanyol?", s'ha qüestionat en veu alta el líder del PP, que ha volgut recordar que el castellà és "l'idioma d'Espanya i de més de 600 milions de ciutadans d'arreu del món".

