El restaurant més antic de Catalunya es lleva amb pintades a la façana

El restaurant, al barride, s'ha despertat aquest dissabte amba la façana i a la persiana de l'. Tenint en compte que aquests actes es produeixen diàriament a la ciutat, no seria notícia si no fos en un espai. Obert fa més de 230 anys, es tracta de l'establiment de restauració mésde la ciutat i de Catalunya, i el seu edifici es troba catalogat.En una piulada, el seu, ha denunciat els fets tot compartint imatges de l'acte vandàlic, que ha invisibilitzat la característica inscripció "", l'any en que va néixer el restaurant, que lluïa a la persiana des de feia 15 anys. A més, assegura que les pintades no només han aparegut al local, sino que s'han produït a tot elEn declaracions a Betevé, Martínez ha lamentat que l'Ajuntament encara tenia pendent la neteja d'una pintada anterior que els tècnics municipals van ratllar amb pintura d'un color que no és el de la paret. A més, sobre el dibuix de la persiana, pintat fa 15 anys, ha afirmat que intentarà recuperar-lo amb les seves mans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor