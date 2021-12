Volkswagen descarta instal·lar la planta de bateries a Catalunya

haque la futurades'instal·li a, segons publica aquest dissabte La Vanguardia, que assegura que el grup automobilístic plantejacom les dues ubicacions més probables. No obstant això,acollirà el centre dei el centre dede bateries.Fonts properes a Seat admeten a l'ACN que és difícil s'opti per Catalunya pel que fa la fàbrica de bateries ja que el PERTE és un "" i "D'altra banda, el Govern assegura que no els consta que VW hagi pres una decisió definitiva sobre la planta de bateries.La fàbrica de bateries de Volkswagen suposaria unai podria comportar ladirecte. Si bé tot apunta que Catalunya es quedaria sense aquesta fàbrica, de momentja tindria assegurada lacompactes de VW –tal com va confirmar la marca aquesta setmana-; a més del reciclatge i assemblatge de bateries i disseny.De fet, els'inaugurarà aquest dimecres amb la presència de la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant; del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent; el president de Seat, Wayne Griffiths; i el vicepresident I+D de la companyia, Werner Tietz.La Vanguardia assenyala aquest dissabte que el grup Volkswagen estudia instal·lar la planta de bateries a, al País Valencià; o bé a, on hi ha importants jaciments de. La multinacional alemanya, afegeix, es decantaria per la primera per les bones comunicacions i un més fàcil accés a personal qualificat, mentre que l'executiu de Pedro Sánchez preferiria Extremadura per compensar el fenomen de l'"Espanya buidada". La ubicació definitiva s'hauria de saber properament, quan el govern espanyol detalli les característiques del PERTE.De moment, fonts delhan explicat a l'ACN aquest dissabte queque el grup Volkswagen hagi pres una decisió una decisió definitiva en relació a la fàbrica de cel·les de bateries. En qualsevol cas, subratllen que tenen la "seguretat d'haver fer la millor oferta possible amb emplaçaments idonis" per acollir aquesta infraestructura i que la "" era assegurar la fabricació del vehicle elèctric a Martorell perquè "garanteix el futur de Seat i el"."És l'element que requereix unai garanteix més llocs de treball", insisteixen fonts de l'Executiu català, que reiteren que l'anunci de VW d'aquesta setmana va representar una "excel·lent notícia".D'altra banda, el Govern remarca que a banda de les relacions amb el grup Volkswagen també s'ha ofert a diferents empreses "la millor oferta possible en quant a ajuts públics, localització, subministraments, connectivitat, perfils professionals i calendari de desenvolupament dels terrenys per. "No descartem que a mig termini alguna d'aquestes empreses s'hi instal·li", remarquen fonts de la Generalitat.

