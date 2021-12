Sindicats i entitats demanen a Cambray que «s'aparti» si no pot defensar la immersió

Els sindicats, lai el(SEPC) i l'entitathan fet públic aquest divendres un comunicat en què demanen que el conseller d'Educació,, i "tots aquells que no siguin capaços de mantenir-se ferms" en la defensa de la immersió i el model d'escola catalana, "s'apartin immediatament de la representativitat governamental". Les quatre organitzacions, representatives en els àmbits de l'ensenyament i la defensa de la llengua, han donat suport a la manifestació que s'ha fet aquesta tarda a Canet de Mar contra la imposició del 25% de castellà en una classe de P5 de l'escola Turó del Drac. Al comunicat, les entitats consideren "" que "no es faci res" en defensa del model d'escola, un espai on el català tampoc gaudeix de bona salut, segons les dades publicades pel. També critiquen que es traslladi la responsabilitat als centres educatius i reclamen que s'assumeixin "les responsabilitats inherents al càrrec. "És el moment d'impulsar polítiques d'urgència per la llengua a l'educació, abandonar les excuses i posar-se al capdavant i liderar la defensa i la resposta a aquests atacs recurrents per garantir i fer avançar la immersió", diuen. Per això, exigeixen a l'executiu una "una estratègia consensuada" amb la societat i la comunitat educativa.Les quatre organitzacions critiquen també les declaracions del conseller Cambray i la secretària general d'Educació,, en què traspassaven la responsabilitats a les escoles. Afirmacions, de fet, que xoquen amb el que va dir el president, Pere Aragonès, quan el Tribunal Suprem va ratificar la sentència del TSJC, que va assegurar que no es traslladaria la responsabilitat a les direccions dels centres educatius. "Sembla que, per al Departament d’Educació, l'única opció per tal de mantenir i garantir l'educació en català és la desobediència individual dels treballadors dels centres educatius, i l'assumpció en solitari de les conseqüències que se'n derivin", lamenta el comunicat.Ustec, la Intersindical, Plataforma per la Llengua i el SEPC recorden també que lano fa referència a cap llei actualment en vigor, perquè es basava en la llei Wert que ja ha estat substituïda per l'actual llei Celaá. De fet, el TSJC -amb l'aval del Suprem- pretén canviar un model educatiu basat en unes lleis plenament constitucionals i fonts jurídiques consultades per NacióDigital apuntaven fa uns dies que un tribunal ordinari, com és el TSJC, no pot canviar una llei sinó que, en cas de dubtes sobre la seva constitucionalitat, cal portar-la abans al(TC).

