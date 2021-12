La imposició del castellà a l'escola tensa el debat de la llengua

El TSJC demana "protegir" la família denunciant

La Fiscalia també entra en joc

La, concretada aquests dies en el cas del, a, tensa el debat sobre la llengua, central en aquesta legislatura. Lad'aquest divendres a la tarda al municipi del Maresme, acompanyada de la pressió judicial al, són el preludi d'uns dies que seran d'especial intensitat pel que fa a la defensa de l'a l'espera que elconcreti els passos a seguir per blindar la immersió. Dijous vinent, el(SEPC) ha convocat una vaga als instituts i dissabte que ve hi ha prevista una manifestació multitudinària a Barcelona per rebutjar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) -ratificada pel Suprem- que obliga a un mínim del 25% de castellà a totes les aules de Catalunya i liquidael model d'escola catalana.A Canet de Mar s'hi han apropat unes tres-centes persones per protestar contra la imposició del 25% de castellà en una aula de P5 arran de la denúncia d'una família (que volia un 50% d'ensenyament en castellà). El percentatge imposat pel TSJC -al marge de la sentència que obliga a aquest mínim a totes les escoles, però estretament lligat- ja fa setmanes que s'aplica al centre i el Departament d'Educació, que comanda, va dir ahir que no hi pot fer res per evitar-ho. A la manifestació hi han assistit membres dels partits independentistes -i lapressionen perquè el Govern concreti què vol fer- i també d'entitats com Òmnium, l'ANC, USTEC o la Intersindical. La portaveu del SEPC,, ha fet una crida a la desobediència i ha exigit al Govern que no traslladi la responsabilitat a les direccions dels centres educatiu.Poques hores abanss'han volgut desmarcar de la polèmica de les últimes hores, lligada a unes "amenaces" fetes per alguns usuaris de Twitter a la família que va denunciar el projecte lingüístic i que ja han estat hàbilment utilitzades per diversos partits i entitats espanyolistes per criminalitzar la defensa del model d'escola. "Desmentim i rebutgem qualsevol tipus d'i no tenim cap interès en saber qui és la família denunciant", han dit les famílies mobilitzades, i han insistit en vetllar pel "benestar del grup classe afectat i del seu alumnat". També han criticat la decisió del jutge, que no es basa en "cap criteri pedagògic" i afecta diversos alumnes per la denúncia d'una sola família.El, tampoc a l'escola. El model d'immersió lingüística, construït sobre un ampli consens, reclama actualitzacions urgents per adaptar-se als nous temps, tant pel que fa a la demografia com als models pedagògics. Els atacs a la llengua, fomentats per partits com Ciutadans i entitats properes, i amplificats pels tribunals, han generat un fort rebuig social que es visibilitzarà dissabte vinent al matí en una manifestació al migdia a l'de Barcelona convocada per la plataforma unitàriaMentrestant, la pressió judicial no s'atura mentre el Govern encara no ha concretat què farà per protegir el model d'escola catalana. La manifestació s'ha fet poques hores després que el TSJC hagi ordenat al Departament d'Educació i a la direcció de l'escola de Canet de Mar que adopti "les mesures necessàries per preservar la protecció i intimitat" de la família del. En una providència, la sala contenciosa afirma que és responsabilitat del de la conselleria de-que ahir va visitar l'escola- i la direcció de l'escola preservar "la normal convivència i el desplegament pacífic de l'entorn educatiu". El TSJC ha demanat també a Educació que informi de les mesures adoptades per fer complir les mesures cautelars que obliguen al 25% de castellà. També aquest divendres la Fiscalia de Barcelona ha obert diligències per investigar missatges difosos a través de les xarxes socials contra la família del nen que va demanar més classes en castellà. Alguns usuaris van fer comentaris ofensius, com ara dir que s'havia d'apedregar la casa de la família o aïllar el menor a l'escola. El partit ultra Vox i associacions espanyolistes han aprofitat aquests comentaris per demanar a laque actuï, i el ministeri fiscal ja analitza si podrien ser constitutius d'un. La comunitat educativa, per la seva banda, treballa perquè la disputa jurídica i política no arribi a les aules i a l'entorn escolar. Evitar la tensió és, de fet, una de les obsessions que ha expressat amb més vehemència el Departament d'Educació i l'AMPA de l'escola.L' no és nova, ja fa anys que els tribunals intenten limitar l'abast del català a l'escola - que posa en escac el sistema pedagògic amb el català com a llengua vehicular representa amenaces a nivell personal de treballadors, a nivell governamental i, també, a nivell del projecte educatiu global de l'escola catalana. Tot plegat, a partir d'un balanç de només 80 denúncies de famílies des del 2005 per reclamar més classes en castellà en un sistema que, d'acord a les dades, compleix amb l'objectiu que els alumnes surtin de l'educació obligatòria amb el coneixement tant del català com del castellà.

