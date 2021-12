El Cercle d'Economia busca unes eleccions sense enfrontament

Encara queda migany per a les eleccions al, previstes per al començament de l'estiu, però l'entitat, una de les més influents del món econòmic, ja fa mesos que bull entorn a la successió deque no pot aspirar a un nou mandat de tres anys. Aquest dilluns, un dinar reunirà els dotze expresidents de la casa al voltant de Faus . El paper dels expresidents sempre ha estat rellevant, però subtil. Aquest cop, als anteriors dirigents del Cercle els toca gestionar la patata calenta d'un possible arbitratge electoral mentre hi ha dos candidats que es posicionen obertament:, que parteix com l'opció oficialista, iJoan Mas Cantí, Carlos Cuatrecasas, Vicenç Oller, Enric Corominas, Carles Tusquets, Joan Molins, Josep Piqué, Pedro Fontana, Antoni Brufau, Salvador Alemany, Antón Costas i Juan José Brugera compartiran estovalles i neguits. Es tracta d'un grup que representa bé el món de l'empresa, l'acadèmia i el patriciat de la societat catalana.Les regles internes del Cercle estableixenper als presidents, elegits pels socis, sense reelecció, tot i que els estatuts no impedeixen que un antic president torni a postular-se més endavant. Però en una institució com el Cercle, tan important és el que estableixen els estatuts com una determinada manera de fer les coses. Fins ara, en els més de 60 anys d'història de la casa,, però sí que ha sorgit d'un procés de pactes i equilibris.L'arribada de Faus a la presidència, el 2019, va suposar uni de formes d'actuar. L'activisme del nou dirigent, que va haver d'entomar la crisi pandèmica, el va fer xocar d'inici amb les forces vives de l'entitat, que ningú representa amb tanta claredat com els expresidents. Els nous aires duts per Faus, que va renovar del tot la junta, i el fet que el president desdramatitzés la possibilitat d'anar a un procés disputat, van fer que circulessin molts noms com a possibles aspirants , de perfil més jove i més proper a Faus, com-vinculada també al sector financer- o la notària, mentre que perfils més clàssics com el de Jaume Guardiola quedaven enrere. Però en els darrers mesos les coses han canviat.Va ser Rosa Cañadas, presidenta dei exmembre de la junta, qui es va postular obertament a la presidència al marge de la directiva, començant una activa campanya entre els socis. Aquest moviment va agafar per sorpresa la junta, que va haver de replegar-se entorn el nom que dins de la casa aparegués com a més fort i institucional. I aquest nom ha estat Jaume Guardiola,Davant la robustesa de la candidatura de Cañadas -que-, tot indica que l'entorn de l'actual president ha recorregut als expresidents. Aquests exercien un paper moderador en cada procés electoral, beneint el nom que quedava dempeus després d'un procés delicat de selecció. Aquesta vegada, però, els anteriors dirigents es troben en un paper difícil davant el fet que ja hi haQuè faran els expresidents? No sembla previsible un posicionament comú en favor d'un o altre candidat. Una invocació alsembla ara per ara difícil tenint en compte la llunyania entre Guardiola i Cañadas. Des de l'entorn de Faus s'assegura que una clara majoria d'expresidents donaran suport a Guardiola, a qui presenten comde tots dos aspirants. Altres sectors crítics amb l'actual president consideren un error que s'intenti forçar els "ex" a definir-se en una elecció que dividirà elsL'atzar ha enviat un senyal de la complexitat del moment al Cercle, fent coincidir el dinar d'expresidents amb la festivitat de, la màrtir de Siracusa patrona de la vista. Potser la santa italiana els inspiri per gestionar amb cura els moments que venen.

