Roc Blackblock realitza un mural per reivindicar la comissaria de Via Laietana com a lloc de memòria

L'artista urbà Roc Blackblock pinta aquest divendres una doble lona a la plaça d’Antonio López - Idrissa Diallo per reivindicar que la comissaria de la Via Laietana esdevingui un espai de memòria. El mural s'inspira en la figura d'una víctima de la repressió a la Prefectura franquista, i es penjarà demà a la façana de Comissions Obreres del mateix carrer, coincidint amb la jornada "Via Laietana: impunitat o memòria", organitzada per l'Ateneu Memòria Popular. La iniciativa forma part del projecte Murs de Bitàcola, amb la col·laboració de l’Observatori Europeu de Memòries, del projecte Art Públic i Memòria de la Universitat de Barcelona (UB), i del mateix Ajuntament de Barcelona.

Roc Blackblock ha dibuixat aquest matí la figura de Tomasa Cuevas, en representació de "totes les víctimes" de repressió i tortures a la comissaria de la Via Laietana. "També és una dona que va fer molt per recuperar la memòria de la gent que va lluitar contra el franquisme", destaca l'artista per explicar la seva elecció.



El mural té dues cares. D'una banda el rostre de Cuevas acompanyat per una constel·lació de noms de persones represaliades en aquesta comissaria. A l'altre cantó, Blackblock ha volgut il·lustrar-hi la "foscor" i la "impunitat" del que passava a la Prefectura amb el mateix perfil de Tomasa Cuevas, però pintat de negre i com si fos una fitxa d'ingrés policial, en aquest cas rodejada per noms que recorden formes de repressió i de tortura.

L'acció artística de Roc Blackblock i les entitats implicades vol convertir durant el dia d'avui la plaça d'Idrissa Diallo en unAmb aquest motiu, i amb l'ànim que la comissaria cessi la seva activitat i esdevingui un espai de memòria, l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat UB i el projecte Art Urbà i Memòria de la Universitat de Barcelona han instal·lat a la plaça una estructura temporal de 2,5 metres per 3,0 sobre el qual l'il·lustrador ha realitzat el seu mural.La iniciativa forma part del projecte, en el marc del qual Blackblock ha pintat ja diversos murals en parets i edificis significatius d'arreu de Catalunya i més enllà, com a manera de recordatori o reivindicació d'activitats i fets històrics que hi ha succeït.Des de fa anys, las’ha convertit en un dels eixos centrals de la demanda i la reivindicació d’associacions memorialistes i d’entitats de tot tipus per tal que aquest espai es converteixi en un, "en un lloc on s’expliquin els costos i sacrificis que molta gent va patir per haver pres la decisió d’enfrontar-se al franquisme". ", pràctiques que van quedar impunes", sostenen els impulsors de l'acció artística i les jornades. Les dues coses tenen per objectiu promoure la reflexió i el debat sobre la impunitat de la dictadura i el futur d’aquest espai.

