Centenars de persones protesten a Canet de Mar contra la imposició del 25% de castellà a l'escola

El TSJC demana "protegir" la família denunciant

Tres línies d'actuació d'Educació

El(SEPC) ha convocat aquesta tarda una manifestació aper protestar contra la imposició del 25% de castellà en una classe de P5 a l'escola Turó del Drac d'aquesta població del Maresme. La concentració ha arrencat prop del centre amb centenars de persones que s'hi han acostat per reclamar que es protegeixi eli lapoques hores després que el(TSJC) hagi requerit alque acrediti que està complint la sentència i s'estan fent les hores corresponents en castellà.A la mobilització hi han participat representants dels partits independentistes i també d'entitats i organitzacions com l'ANC, Òmnium, USTEC o la Intersindical. Des del SEPC s'ha fet una crida a la desobediència. "La decisió és un atac directe a la llengua i una estratègia més per acabar amb el català. L'emergència lingüística és una realitat i cal blindar el català", ha dit la portaveu del SEPC,La marxa ha sortit d'un parc proper a l'escola -no s'ha fet just davant del centre, com es volia en un principi- i ha avançat per tot el poble fins a la Biblioteca. Durant la manifestació s'han cridat consignes a favor de la immersió i s'ha exigit al Govern que no deixi sola la direcció del centre.Al final de la marxa el SEPC ha exigit al Govern quei no traspassi el problema sobre què fer amb la sentència del 25% a les direccions dels centres. "Feu tot el possible per desobeir la sentència i per defensar la nostra sobirania", ha dit Daviu. El sindicat, en aquest sentit, ha anunciat la convocatòria d'una vaga als instituts en defensa del català el proper 16 de desembre.Poques hores abanss'han volgut desmarcar de la polèmica de les últimes hores, lligada a unes "amenaces" fetes per alguns usuaris de Twitter a la família que va denunciar el projecte lingüístic i a partir de la qual el TSJC ha imposat el 25% de castellà a l'aula. "Desmentim i rebutgem qualsevol tipus d'assetjament i no tenim cap interès en saber qui és la família denunciant", han dit, i han insistit en vetllar pel "benestar del grup classe afectat i del seu alumnat". També han criticat la decisió del jutge, que no es basa en "cap criteri pedagògic" i afecta diversos alumnes per la denúncia d'una sola família.La manifestació s'ha fet poques hores després que el TSJC hagi ordenat al Govern i a la direcció de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar que adopti "les mesures necessàries per preservar la protecció i intimitat" de la família del. En una providència, la sala contenciosa afirma que és responsabilitat del departament que pilotai la direcció del centre són els encarregats de preservar "la normal convivència i el desplegament pacífic de l'entorn educatiu". El TSJC va fixar un 25% de castellà al grup del nen en resposta a la denúncia de la família, que va demanava un 50% d'escolarització en aquesta llengua. L'escola insisteix que en cap cas hi ha cap problema de convivència per aquest fet.Cambray va visitar ahir la direcció del centre per fer-los costat i que tinguessin "totes les eines" per veure com aplicar les mesures cautelars dictades pel TSJC. El conseller va dir també que la Generalitat no podia fer res per evitar el 25% de castellà, que de fet fa setmanes que ja s'aplica en el cas concret de P5. De tota manera, el TSJC ha demanat també a Educació que informi de lesper fer complir les mesures cautelars que obliguen al 25%.La conselleria d'Educació treballa en aquests moments en tres sentits: protegir la direcció d'aquest centre -en el cas de l'escola de Canet seria qui patiria les conseqüències penals en cas d'incompliment-, assessorar jurídicament les famílies que volen revertir la situació i impedir que aquesta quota s'acabi aplicant a tots els cursos del centre i, en el cas de la ratificació de la sentència del Suprem, assumir la responsabilitat des del departament i no des dels docents de continuar aplicant de forma general el model d'immersió als centres. Reconeix, però, que més enllà del terreny polític i de defensa del marc legal vigent, el seu marge és limitat en el terreny judicial.L'ofensiva judicial que posa en escac el sistema pedagògic amb el català com a llengua vehicular representa amenaces a nivell personal de treballadors, a nivell governamental i, també, a nivell del projecte educatiu global de l'escola catalana. Tot plegat, a partir d'un balanç de només 80 denúncies de famílies des del 2005 per reclamar més classes en castellà.

