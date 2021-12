ERC aspira a blindar almenys 15 milions anuals per a nova producció audiovisual en català

Socialistes i republicans estan embrancats en un intercanvi de pressions pels, una negociació en la qual elés una condició imprescindible però no única perquè els de Gabriel Rufián no frenin els comptes de l'Estat al Senat via esmenes . En aquests moments encara no hi ha acord, però un dels principals punts candents que té entre mans ERC amb el PSOE, després quenomés es pot aplicar a les plataformes que tenen la seva seu a l'estat espanyol, és la inversió d'almenysLa negociació comandada per Calàbria -i també des del Govern- ja fa setmanes que pivota en insistir que una cosa és que quantitativament s'incorporin a les plataformes produccions ja existents en català, o bé doblades o subtitulades, i una altra cosa és que hi hagio les. En base a aquest últim objectiu, la Moncloa ha acceptat discutir que un percentatge dels beneficis anuals de totes les plataformes -tinguin o no la seva seu central a l'Estat- s'hagin deERC reclama que sigui, mentre que fonts de la negociació reconeixen, com ja va avançar El Periódico, que la Moncloa vol fixar que el percentatge sigui del. En termes quantitatius i en base a l'estimació dels beneficis que van obtenir les plataformes durant l'any 2020, aquesta xifra suposarien "per a l'any vinent per promoure la producció de sèries i pel·lícules en català."Per primera vegada, des del govern espanyol s'obren a aquest finançament per a la producció en català", subratllen fonts de la negociació, que destaquen la importància que aquest finançamenti que podria créixer si el govern espanyol s'avingués a apujar el 5% de producció que es reserva per a llengües de l'Estat. En tot cas, donen per fet que, com que els beneficis de les plataformes augmentaran a mesura que s'incorporin noves productores, també s'incrementarà la dotació anual.Al marge d'aquesta inversió, que els republicans consideren cabdal perquè seria, una altra de les carpetes en negociació és que es "complementi" creant unperquè no sigui només la Generalitat, sinó també l'Estat, qui inverteixi en aquest àmbit. També es treballa perquè sigui obligatori que les plataformes incorporin la producció ja existent doblada o subtitulada al català i perquèen matèria d'inspecció sobre subtitulació i doblatge.Pel que fa a la quota del 6% del catàleg de les plataformes en català o altres llengües oficials com el gallec o l'euskera, des d'ERC assumeixen que no es pot aplicar l'obligatorietat a les plataformes que tenen la seva seu principal fora de l'Estat, motiu pel qual van obrir nous camins en la negociació per incrementar el català a les plataformes. Via la vicepresidenta econòmicael govern espanyol va aclarir públicament que empreses comquedarien fora d'aquesta quota perquè la legislació europea no ho permet.Tot i que inicialment es va esgrimir que tot plegat era una qüestió d'interpretació de la normativa, els republicans han traslladat ja els principals esforços al finançament de la producció. "La negociació està en marxa i avançant", ha dit Calviño aquest divendres, que ha insistit que les dues parts estan d'acord amb impulsar Espanya "com a hub audiovisual".Amb la negociació ben viva amb el PSOE, que encara es podria allargar quasi dues setmanes, el a través de les esmenes als pressupostos de la Generalitat . Entre les 327 presentades plantegen un increment delque es destina a la producció audiovisual en català. "Tant que es parla de la llei de l’audiovisual i resulta que aquí hem sigut molt tebis amb la producció catalana", ha denunciat la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero. Aquest increment que reclamen afectaria la partida de 84,6 milions que els comptes catalans destinen a aper donar suport al sector del cinema català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor