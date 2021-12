La jutge investiga la interventora de l'Hospitalet per possibles noves irregularitats al Consell Esportiu

Va fer prou Marín per aturar-ho?

Ladeclara aquest divendres davant la jutge del, qui busca noves irregularitats vinculades amb la gestió d'aquesta entitat. Segons ha avançat Efe i ha pogut confirmar, passaran pel jutjat la interventora, la cap d'esports i dues tècniques d'esports del consistori, a més de la vicepresidenta del Consell Esportiu. I el dia 20 ho tornaran a fer el tinent d'alcaldia, l'exregidori el director de l'entitat,Segons fonts coneixedores del cas, les declaracions d'aquest divendres versaran sobre la possible connivència entre l'Ajuntament de l'Hospitalet -amb majoria absoluta del PSC- i el Consell Esportiu de la ciutat a l'hora d'. Aquesta és formalment privada, però amb ingressos basats majoritàriament en recursos públics (també de la Generalitat i, en ocasions, la Diputació de Barcelona) i una junta directiva en què la meitat dels membres són escollits per l'equip de govern municipal i la presidència l'exerceix la regidoria d'esports.En aquest sentit, la jutge vol dirimir si els processos d'adjudicació d'aquestes subvencions van ser correctes i amb prou, especialment per aquest darrer fet conforme el responsable polític de l'àrea que les atorgava era la mateixa persona que presidia l'entitat, a banda que alguns tècnics d'esports també formaven part de la seva junta. Els investigats, en tot cas, recorden que la llei no prohibeix subvencionar entitats en què hi participen regidors i, a més, asseguren que aquests sempre s'abstenien de participar en els debats i decisions relatives a aquestes ajudes.Pel que fa a les declaracions del dia 20, previsiblement abordarandel Consell Esportiu i, en especial, els seus ingressos. Fonts properes al cas assenyalen que tant la UDEF com la jutge estan posant la lupa en les inscripcions en diverses proves esportives organitzades per l'entitat, ja que sospiten que els recursos pagats pels participants no estan completament reflectits en els comptes. Els investigats, però, al·leguen que la diferència entre els ingressos teòrics i els reals es deu a beques i descomptes ja previstos en aquestes activitats.En aquest sentit, un dels elements que vol dirimir la jutge és si els investigats vandel Consell Esportiu, a partir dels pagaments en metàl·lic que rebia aquest o de diners retirats dels seus comptes. El cas es troba encara en, la qual ja ha superat el període inicialment previst i s'ha sol·licitat una pròrroga. L'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona,, també està sent investigada. Tot just aquest divendres fa un any que va declarar i va ser imputada per la UDEF , però per ara no ha tornat a ser citada pel jutjat ni se sap res del bolcat del seu mòbil, el qual va ser autoritzat el desembre de l'any passat.Algunes de les acusacions que la documentació analitzada ha permès provar apunten apel que fa a diversos documents del Consell Esportiu. En aquest sentit, l'assemblea de l'entitat validava anualment pressupostos de prop de 400.000 euros, els quals s'entregaven a l'Ajuntament per justificar les subvencions, per bé que la xifra de despeses real vorejava els 900.000 euros, quantitat que es remetia al Consell Català de l'Esport amb documents teòricament votats en altresIgualment, també s'hauria falsificat com a mínim una acta d'una junta directiva que tampoc no s'ha realitzat i que en principi habilitava Cristian Alcázar -ara tinent d'alcalde i llavors regidor d'Esports i president de l'entitat- perde 25.000 euros. Malgrat les males praxis, però, els investigats asseguren que cap d'aquestes va servir per embutxacar-se diners, sinó per estalviar tràmits i que tots els recursos van ser destinats a les activitats pròpies del Consell Esportiu.De fet, entre la documentació a mans de la jutge hi constende l'entitat, alguns dels quals en metàl·lic, però majoritàriament destinats a abonar monitors -en ocasions, en negre- o pagaments d'actes esportius, segons les seves justificacions. Tot i això, s'investiga l'de Cristóbal Plaza com a director de l'entitat a principis del 2017 -indemnitzat amb 47.000 euros-, malgrat que mig any després va ser contractat com a assessor del PSC i el 2019 va entrar a l'Ajuntament com a regidor d'Esports i, per tant, com a president del Consell Esportiu. També té en el punt de mira pagaments de productes com tiquets de, o bestretes que percebia Cristian Alcázar i que se sospita que podrien ser sobresous.Núria Marín no formaria part de la cúpula de l'entitat ni estaria vincula a la gestió directa del Consell Esportiu, però està sent investigada en relació a si va fer prou per aturar-ne les irregularitats quan un altre regidor socialista,, li va voler lliurar documentació que acreditaria aquestes pràctiques, el febrer de 2020. Llavors, l'alcaldessa va reunir els principals implicats i vaa l'entitat.Com que no ho va portar a la policia i creia que es podria estar aprofitant la demora per destruir proves, Graells ho va denunciar i, en aquell moment, el cas ja es va judicialitzar i ella va mantenir els dos regidors detinguts al govern. Mesos més tard, però,i recentment el denunciant ha estat relegat com a portaveu adjunt del grup socialista a l'Ajuntament . El director de l'ens, Eduard Galí, ha estat ratificat en el càrrec per la nova regidora d'Esports.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor