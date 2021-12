Els experts asseguren que la volatilitat dels preus de l'energia va per llarg

Poc marge pels estats

Europa ha d'actuar de forma coordinada

Què es pot fer davant l'increment dels? Com incidir sobre el mercat marginalista, que és el mercat competitiu? En el sector es recorre sovint a la frase que si algú entén com funciona el mercat elèctric espanyol, és que no s'ha explicat bé... El cert és que aquesta tarda, un debat alha estat útil per entendre la complexitat del tema.catedràtic de Regulació, Competència i Polítiques Públiques de l'IESE;expert de la Comissió Europea; el president de la plataforma Economistes enfront la crisi,, i, responsable d'Energia i Recursos Naturals de KPMG-Espanya, han debatut sobre l'encariment de preus i el contetx del sistema elèctric espanyol, moderats per, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del CEC.Els ponents han fet un esforç didàctic per explicar la complexitat del tema, des de la generació d'electricitat en les centrals, que poden ser renovables o fòssils, es transporta després per lapassa per les subestacions de transformació per reduir el seu voltatge i passar a la distribució a les cases. El preu es calcula en base a ordenarcomençant pel preu més barat, que va incrementant-se fins que la demanda de consum queda coberta.Estem davant d'unaHo ha plantejat Ana García Molina. Jorge Fabra ha estat contundent al dir que el problema del mercat elèctric a Espanya i a Europa és "del seu mal disseny perquè la gent creu que es tracta d'un producte únic, quan es tracta de coordinar serveis que són molt diferents". Quant durarà la crisi dels preus elèctrics? "Això no hauria de durar gens", ha manifestat. Però Fabra ha apuntat tot seguit cap als, segons ell "del tot condicionats pels".Fabra ha fet una crida als economistes a explicar i informar bé als consumidors, "que no se n'adonen que quan paguen el pa estan pagant més per la llum que per la farina". Ha fet una crida a "fer una reflexió sobre el model regulatori que tenim". Fabra ha negat que es tingui "un mercat competitiu, perquè si ho fos, revelaria els seus costos i no ho fa". "El problema de l'actual sistema -ha assenyalat Jorge Fabra- no és el mercat, sinó el disseny del mercat. No és el preu del gas, és de disseny inadequat del sector elèctric".L'enginyer Francesc Bonvehí ha assegurat que els estats "tenen poc marge" per combatre l'increment de preus de l'energia, "que poden variar cada hora". Ha previst que pot haver una reducció del preu del gas però que es mantindrà durant el 2022 per damunt clarament dels preus anteriors al salt que s'ha produït. Sí que ha matisat que "estem en una crisi energètica, però amb un caràcter diferent de la dels anys vint o dels anys setanta", ha insinuat.A Europa, hi ha divisió. Espanya, amb França, vol introduir modificacions en el sistema per canviar el funcionament del sistema. Alemanya, amb el suport d'Àustria i Holanda, vol preservar l'actual sistema energètic. Però Bonvehí ha aventurat que no serà possible mantenir aquest nivell de preus durant molt de temps. Pel que fa a Espanya, el sistema es caracteritza per una dependència enorme del gas natural i ha apuntat a l'"immobilisme" de la Comissió Europea per entomar el tema.Xavier Vives ha reclamat una regulació adequada del sector, i ha advertit de la dificultat de disposar d'energia barata, verda i amb el consum assegurat. Ha afirmat que l'increment del cost del gas natural i el fet que el diòxid de carboni s'ha de gravar per compensar el seu impacte negatiu sobre el clima, és inevitable que el seu preu es vegi incrementat. A la pregunta de si podem dependre només d'energies renovables, Vives s'hi ha mostrat escèptic.Vives ha explicat que fins fa poc la preocupació era la, però de cop s'ha passat a un neguit per la, que s'explica en bona part per l'increment dels preus de l'energia. Ha recordat que l'augment dels preus del petroli dels anys setanta va generar un salt de la inflació que als Estats Units va arribar al 13%. Però Vives ha assegurat que la situació no és comparable, ja que "hi ha inflació, però amb recuperació". S'ha referit a les declaracions deafirmant que la fase inflacionària era "transitòria", però s'hi ha mostrat prudent. Ha assenyalat que "el que no serà és tenir energia renovable i barata".Les polítiques davant això "han de ser", ha afirmat Vives. Ha recordat també els components geopolítics del tema, en què Europa necessita recórrer al gas de, per exemple, que utilitzen les seves fonts d'energia Vives ha advertit de l'error que cada país de la UE opti per negociacions bilaterals amb els grans productors energètics.Jorge Fabra, d', ha denunciat laexistent en aquest tema, que vol ocultar la realitat d'un sistema oligàrquic "que actua amb una potència enorme i que utilitza la informació de manera assimètrica". En una part del que ha dit hi ha coincidit Carlos Solé, qui ha assegurat que"Anem a un món de màxima volatilitat de preus", ha destacat Solé. Fabra ha afirmat que en el sector elèctrici ha subratllat que els conceptes de liberalització i regularització poden confondre "perquè els marcs de liberalització són fruit de decisions governamentals".A l'acte també hi han intervingut el conseller de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)la directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN),, el president de l’Associació d’Empreses Elèctriques (ASEME)i el membre de la Comissió d’Energia del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de CatalunyaSalas ha apuntat que "els comercialitzadors independents haurien de poder accedir a la generació independent d’energia per incrementar el nivell de competència".Morera ha demanat. l Per la seva banda, Xalabarder ha afirmat que "les empreses elèctriques han d’acostar el funcionament del sistema al".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor