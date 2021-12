Els infants de 5 a 11 anys es començaran a vacunar el 15 de desembre amb cita prèvia

La nova onada afecta l'atenció primària

Alguns països europeus ja van de baixada

La vacunació en nens de 5 a 11 anys es va acceptar a la comissió de Salut Pública del 7 de desembre i començarà la setmana que ve, el 15 de desembre. Rebran la vacuna de Pfizer amb dosi infantil -un terç de la dosi que s'administra en adults- i es prioritzaran infants en grups de risc però s'obrirà la cita per a tot el grup de 5 a 11 anys per tal d'"optimitzar l'estratègia". "La vacuna només es podrà rebre amb cita prèvia", ha apuntat Cabezas. A partir de la setmana que ve es podrà demanar cita, un cop ho anunciï Salut. Els nens rebran la vacuna en punts de vacunació poblacional, no pas en escoles, com es va en altres vacunes per a població de més edat.El Departament ha demanat que els infants vinguin acompanyats de pares o mares, i si no pot ser caldrà un consentiment informat. Catalunya rebrà dilluns vinent les primeres 234.000 dosis i la segona remesa serà a principi de gener. Si l'infant ha patit la Covid, rebrà una dosi al cap de quatre o vuit setmanes des de la infecció. En aquest cas, caldrà només una dosi de la vacuna per completar la immunització.El doctor Toni Soriano, metge adjunt de la unitat de patologia infecciosa i immunodeficiència de la Vall d'Hebron i membre del consell científic assessor de la Covid a Catalunya, ha explicat que la vacuna en infants té la mateixa composició que en els adults i permet que el sistema immunitari reconegui el virus i es pugui defensar millor. "La vacuna és segura i eficaç, i ha rebut les agències de medicaments europea i nord-americana", ha dit el doctor, que també ha alertat d'alguns efectes secundaris molt lleus i que es resolen en poques hores. Països com el Canadà, Israel o Xile ja han començat la campanya de vacunació en nens i no s'han detectat efectes secundaris greus.Soriano ha dit que els nens i nenes de 5 a 11 anys no acostumen a patir una malaltia greu per coronavirus. Quasi el 50% no tenen símptomes i el risc de complicacions és molt baixa, però no inexistents. Des de la cinquena onada, aquesta franja d'edat només ha requerit ingrés hospitalari en un 0,2% ha requerit hospitalari i només hi ha hagut un mort, que tenia una malaltia de base greu que va complicar el procés. "Els nens poden desenvolupar una síndrome inflamatòria multisistèmica després de la Covid", ha assenyalat Soriano.El benefici indirecte és un fet a considerar a l'hora de recomanar la vacunació en infants, especialment de cara als adults que hi conviuen i que es troben en edats més avançades i amb més risc de complicacions. El doctor ha dit que el benefici que pot representar la vacunació per "normalitzar" la vida dels infants és "important". "La vacunació en aquesta franja és una mesura més i la podem usar", ha dit.Catalunya ha tancat el pont amb increments de contagis i d'ingressats als hospitals mentre continua pendent de saber l'impacte de lai si finalment escapa o no, i en quin grau, als anticossos de lesja va sortir al pas assegurant que el seu injectable frena la nova variant però a partir de la tercera dosi, que de moment només s'administra als majors de 60 anys i altres col·lectius concrets. En les últimes 24 hores s'han detectat més demés. Han entrat, que ja frega els 200 ingressats, i ha mort una persona.Hi ha un augment de la incidència, sobretot en nens de menys de 10 anys, que encara no s'han vacunat. Les persones de 30-49 anys també augmenten la incidència i també la de 60-69 anys. Els nous positius estan tenint un clar impacte en l'atenció primària. "Els CAP estan amb molta feina per casos de Covid i malalties respiratòries. Hi ha molta activitat assistencial", ha ressaltat la doctora Carmen Cabezas. El 7 de desembre hi va haver 17.600 visites als CAP. Hi ha 77.000 visites en la darrera setmana, que suposa un increment del 33%. "Hi ha molta repercussió al sistema assistencial. Cal preservar la funció dels professionals de la primària", ha insistit la doctora.Cabezas ha assenyalat que les UCI estan a punt d'arribar als 200 pacients, especialment de major des 50 anys. "Tots hem de fer el que ens toca per evitar que no hi hagi nous contagis que puguin arribar a ser hospitalitzats", ha demanat. L'increment de mortalitat és molt baix, en comparació a l'any passat, cosa que es deu a la vacunació. "La vacuna és la millor protecció, però necessitem la mascareta i també les altres mesures", ha dit. Les dades de casos d'infants entre 5 i 11 anys mostren que hi ha hagut 84 ingressos i quatre han acabat a l'UCI.En l'última setmana s'han posat 320.591 dosis de la vacuna, un 72% més que la setmana anterior. La majoria, de terceres dosis, que suposen 232.405. En total s'han administrat més de 12 milions de dosis. La prioritat de Salut és continuar vacunant a les residències i a les persones de més de 60 anys en la tercera dosi. "L'absoluta prioritat és aquesta vacunació, perquè ingressos i complicacions se centren en edats altes. La majoria de persones que es vacunin en tercera dosi rebran Pfizer o Moderna", ha dit Cabezas.Si ens fixem en els països de la UE, alguns han començat a rebaixar la incidència després d'haver arribat a xifres molt elevades. Espanya, Itàlia i Portugal es troben en incidències baixes però van augmentant. França ha pujat de manera clara en les darreres setmanes. Si ens fixem amb Sud-Àfrica, epicentre de la nova variant, la incidència puja però continua sent baixa en comparació amb Europa. "La distància entre Espanya i Sud-Àfrica s'ha igualtat molt, cosa que pot tenir a veure amb una major transmissibilitat de la variant Òmicron. Les informacions encara són preliminars", ha dit Cabezas."Pot haver cert escapament vacunal i la tercera dosi pot ajudar a recuperar el nivell de protecció. En tots els casos es miren anticossos, encara no sabem suficient per veure què passa amb la immunitat cel·lular", ha explicat la doctora. La variant Delta continua sent la dominant en tot l'entorn Europeu i a nivell mundial i la variant Òmicron ja és present en 54 països però amb nivells baixos. "Encara estem en una pandèmia de variant Delta", ha recordat Cabezas. Pel que fa a xifres de vacunació, Portugal i Espanya es troben a dalt de tot de la llista de països.​​

